Есть ли коронавирус в Северной Корее?
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Есть ли коронавирус в Северной Корее?

11:47:358/17/2021,Ирина НоваяФото: pixabay.com
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В Северной Корее в начале лета 2021-го 30 тысяч жителей проверили с помощью ПЦР-теста. Руководство страны отчиталось ВОЗ, что все они были отрицательными.

Меры по предупреждению коронавируса в КНДР были приняты достаточно рано
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Влияние Советского Союза после Второй Мировой войны позволило построить здесь особую тоталитарную идеологию. Со стороны её можно осуждать или одобрять, но объективно оценить ситуацию не позволяет закрытая информационная политика.
С началом 2020-го года в жизнь человечества вошёл коронавирус. Пандемия затронула практически все страны мира, но Северная Корея, несмотря на величину, сообщала и сообщает: в КНДР подтверждённых случаев коронавируса нет. В этом сомневаются СМИ из соседней Южной Кореи, среди которых «Daily NK». Сообщения прессы позволяют предположить, что руководство КНДР просто скрывает правду от внешнего мира.
Под защитой карантина
Меры по предупреждению коронавируса в КНДР были приняты достаточно рано. К концу января 2020-го страна уже не пускала к себе никаких иностранцев. Первые корейцы с симптомами болезни были отправлены на карантин. Были ли они носителями вируса – история умалчивает.
В феврале «Daily NK» сообщали о гибели нескольких жителей КНДР от коронавируса. Представители здравоохранения страны не подтвердили информацию, заявив об отсутствии вируса в КНДР. Однако к концу февраля 2020-го были закрыты школы Северной Кореи.
С началом марта в «Daily NK» появилась публикация о смерти от коронавируса порядка 180-ти солдат КНДР. Официальные СМИ ответили очередным заявлением, что страна чиста на предмет коронавируса.
Апрель 2020-го отметился послаблением мер на въезд в Северную Корею. А в мае среди населения стали ходить листовки с инструкцией – что делать при симптомах «заболеваний, похожих на коронавирус».
В течение 2020 года издание «Daily NK» продолжало публикации о сотнях жителей Северной Кореи, отправленных на карантин из-за подозрительной симптоматики. Классы в школах КНДР были не просто закрыты, а опечатаны бумажными печатями.
КНДР сейчас
В начале марта 2021-го Всемирная организация здравоохранения решила выделить Северной Корее вакцину от коронавируса по программе международной поддержки «COVAX». В планах была поставка 1,7 миллионов доз вакцины от компании «AstraZeneca». Однако, в публикации «Интерфакса» от 22 июня читаем, что вакцина так и не попала к жителям КНДР.
Тогда же «Интерфакс» сообщил, что в Северной Корее в начале лета 2021-го 30 тысяч жителей проверили с помощью ПЦР-теста. Руководство страны отчиталось ВОЗ, что все они были отрицательными. А значит, в КНДР по-прежнему официально нет коронавируса. Однако все карантинные меры сохраняются и сейчас.
СМИ по-прежнему предполагают, что коронавирус в КНДР всё-таки есть. Основные пути его проникновения сводятся к Китаю и Южной Корее.

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