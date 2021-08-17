Полиция требует 2,8 млн рублей с организаторов акции в поддержку Навального в Новосибирске

Главк МВД по Новосибирской области подал исковое заявление с требованием взыскать 2,8 млн рублей с семи новосибирцев, которых суд признал организаторами акции протеста 23 января в поддержку Алексея Навального. Полиция требует компенсировать затраты на бензин и «сверхурочную работу».
Иск поступил в Железнодорожный районный суд Новосибирска.
Ответчиками обозначены экс-депутата Госдумы Аркадий Янковский, независимый депутат горсовета Новосибирска Сергей Бойко, его помощники Елену Носковец и Кирилла Левченко, помощники депутатов горсовета Даниил Маркелов, Наталья Позднякова и Вячеслав Якименко, следует из копии иска.
Областной главк оценил в 2,78 млн рублей расходы на выплаты своим сотрудникам за работу в выходной день 23 января, когда в Новосибирске проходила несанкционированная акция в поддержку Навального. Затраты полицейских на горюче-смазочные материалы составили 4,6 тыс. рублей.
Дата первого заседания по иску полицейского ведомства пока не назначена.
Янковский, Бойко, Носковец, Маркелов, Позднякова и Якименко привлекались к административной ответственности по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация несогласованного публичного мероприятия) за акцию протеста 23 января.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", Левченко, Маркелов и Якименко баллотировались в депутаты бердского горсовета. Но по письму из Минюста, который назвал их причастными к деятельности экстремистской организации, избирком Бердска отказал им в регистрации. Они, и еще 8 их коллег по коалиции "Новосибирск-2020", попытались обжаловать решение горизбиркома. Но Бердский суд отказал в удовлетворении из исковых требований в полном объеме. 17 августа глава избирательной комиссии Ольга Благо пояснила, почему их массово сняли с выборов.