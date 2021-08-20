Пятая вакцина от коронавируса: выясняем преимущества и недостатки "Авроры", и что сказал о ней вирусолог Нетесов
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Пятая вакцина от коронавируса: выясняем преимущества и недостатки "Авроры", и что сказал о ней вирусолог Нетесов

4:32:458/20/2021Фото: pixabay.com
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Говорить про новую вакцину никто из учёных не спешит.

Про новое творение пока известно, что вакцина создана на основе пептидных антигенов (созданную не из цельного вируса, а из фрагментов S-белка)
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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В России скоро поступит в гражданский оборот 5-ая вакцина от коронавируса — «ЭпиВакКорона-Н» (торговое название AURORA-Cov), об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Кроме этого, Попова высказала мнение, что появление на рынке этой вакцины в дополнение к имеющимся «блокирует распространение вируса». Кстати, глава Роспотребнадзора принимала участие в создании препарата.

Итак, рассказываем, что известно об эффективности новой вакцины, о ее составе, и что говорят вирусологи про «Аврору». Начнём, пожалуй, с состава.

Про новое творение пока известно, что вакцина создана на основе пептидных антигенов (созданную не из цельного вируса, а из фрагментов S-белка). От предыдущей «Эпиваккороны» она не будет отличаться. Разница только в технологии производства. Кстати, «Аврора» — создана в Новосибирском «Векторе» как и «ЭпиВакКорона». Изначально новый препарат назвали «ЭпиВакКорона-Н», но позже зарегистрировали для него товарный знак AURORA-Cov. Ранее, важность буквы «Н» в названии объясняла заместитель директора «Вектора» Татьяна Непомнящих
— Это и обозначение новизны вакцины, и напоминание о месте ее создания — Новосибирске, — сообщила ученный.

В беседе с журналистам «Курьер. Среда. Бердск» член-корреспондент РАН и доктор биологических наук Сергей Нетёсов заявил, что не готов давать каких-то комментариев пока не увидит научных публикаций про «Аврору»:

- Никаких комментариев. Буду говорить прессе что-то только после того, как увижу научные публикации, не в прессе.

Впрочем, говорить про новую вакцину никто из учёных не спешит, конечно, кроме одного из создателей препарата — Анны Поповой. Как уже сообщалось ранее, Попова уверена в прививке.

Хотя, клинические испытания препарата начались в апреле текущего года, а завершиться должны 30 сентября. Участие в них принимают 300 добровольцев возрастом от 18 до 60 лет из разных регионов России.

К клиническим испытаниям готовится вакцина от коронавируса, разработанная федеральным медико-биологическим агентством. В процессе регистрации находится вакцина "Конвидеция", выпускаемая российско-китайским партнерством "Петровакс". В ВОЗ на рассмотрении сейчас находится 14 вакцин против COVID-19, включая два препарата из России – «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».

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