Суточный прирост заболевших коронавирусом в Бердске увеличивается: Данные на 21 августа
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Суточный прирост заболевших коронавирусом в Бердске увеличивается: Данные на 21 августа

9:42:428/21/2021Фото: Nso.ru
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На субботу под медицинским наблюдением находятся 652 бердчан. За прошедшие сутки медики взяли еще 118 тестов на определение ковид-статуса пациентов с симптомами ОРВИ.

В Бердске отмечается снижение числа пациентов ковидного госпиталя
Сюжет: Третья волна коронавируса
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"Курьер. Среда. Бердск" стали известны последние данные о ситуации с коронавирусом в Бердске.

По сообщению оперативного штаба, в городе за последние сутки на 21 августа выявили 8 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего за время пандемии в Бердске зарегистрировали 2257 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

На субботу под медицинским наблюдением находятся 652 бердчан. С начала пандемии в марте 2020 года и по 21 августа 2021-го в Бердске смогли побороть болезнь и излечиться 2107 человек.

Как отметили в городском опрештабе, за прошедшие сутки медики взяли еще 118 тестов на определение ковид-статуса пациентов с симптомами ОРВИ. Результаты станут известны в течение двух-трех суток.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", суточный прирост заболевших снова увеличивается. Если в конце июля ежедневно регистрировали по 6 заболевших, в первые недели августа - по 7, то сейчас их по 8 на протяжении нескольких суток.

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