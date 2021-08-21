Суточный прирост заболевших коронавирусом в Бердске увеличивается: Данные на 21 августа

"Курьер. Среда. Бердск" стали известны последние данные о ситуации с коронавирусом в Бердске.
По сообщению оперативного штаба, в городе за последние сутки на 21 августа выявили 8 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего за время пандемии в Бердске зарегистрировали 2257 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
На субботу под медицинским наблюдением находятся 652 бердчан. С начала пандемии в марте 2020 года и по 21 августа 2021-го в Бердске смогли побороть болезнь и излечиться 2107 человек.
Как отметили в городском опрештабе, за прошедшие сутки медики взяли еще 118 тестов на определение ковид-статуса пациентов с симптомами ОРВИ. Результаты станут известны в течение двух-трех суток.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", суточный прирост заболевших снова увеличивается. Если в конце июля ежедневно регистрировали по 6 заболевших, в первые недели августа - по 7, то сейчас их по 8 на протяжении нескольких суток.