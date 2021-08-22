Подробности пожара в гаражах Бердска: Сгорел грузовик Mitsubishi Fuso. Смотрите видео
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
22.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Подробности пожара в гаражах Бердска: Сгорел грузовик Mitsubishi Fuso. Смотрите видео

12:32:228/22/2021Фото: АвтоБердска
0

Гаражи спасли от возгорания оперативно приехавшие пожарные. Хотя огонь все-таки перекинулся на крышу гаражного бокса. Ее пожарным пришлось разобрать и пролить. 

Фермерский «Мицубиси» сгорел рядом со своим гаражом в Бердске

Стали известны подробности утреннего пожара в гаражах в Микрорайоне Бердска. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", очевидцы сообщили, что около 9 утра 22 августа загорелся гаражный бокс на пересечении улиц. Лунной и Боровой.

Позже выяснилось, что горел автомобиль, а гаражи спасли от возгорания оперативно приехавшие пожарные. Хотя огонь все-таки перекинулся на крышу гаражного бокса. Ее пожарным пришлось разобрать и пролить.

Сгорела термобудка «Мицубиси Фусо». Кабина с двигателем выгорели полностью.

Хозяин припарковал грузовик у своего гаража и ушел на дачу, находящуюся рядом.

— Позвонили очевидцы, прибежал сюда, к сожалению, не успел, — цитирует пострадавшего автовладельца портал АвтоБердск.

Пожарные справились с огнем за получаса - тушили не только автомобиль, но загоревшуюся крышу бокса.

Пострадавший автомобилист рассказал, что живет в Искитимском районе, работает в фермерском хозяйстве, а на машине перевозил корма.

Причину пожара и ущерб установят дознаватели бердского отдела надзорной деятельности.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в субботу произошел пожар в цехе по производству обоев на предприятии "Элизиум". Горела вентиляционная камера, было задымление. Оборудование от огня и при тушении не пострадало, рассказал начальник бердской противопожарной службы Вячеслав Дахов.

Четырех студентов арестовали за поминки
Стрельба в центре Петербурга: что устроили ингуши
Случившееся с россиянкой сдавшей ЕГЭ в 8 лет всколыхнуло Сеть
«А смысл?»: врачи в Самаре отказом убили россиянина в конвульсиях
Итог встречи посла России в Афганистане с талибами
Муж застукал жену с любовницей и убил их мгновенно
Всеми известная Елена Ханга: куда она пропала
Какие моменты на отдыхе бесят туристов больше всего
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Талибы прямо сказали, что сделают с женщинами в Афганистане
Подросток убил всю свою семью в РФ: вердикт суда
Крушение самолета в Подмосковье: выживших нет
Адмирал в Петербурге убил свою семью: что было накануне трагедии
Умершая девочка «ожила» перед своей кремацией
Фото Асмус с "изувеченным" лицом взволновало Сеть
Как убит мэр Кривого Рога: разгадку смерти нашли рядом с трупом
Вся семья умерла в течение недели: к чему привела пропаганда
гаражифермергорел автомобильMitsubishi Fuso
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Почему загорелось авто?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Столото: проверить билет тиража 456 "Жилищной лотереи" от 22 августа 2021 года
12:38:50 8/22/2021
Столото: проверить билет тиража 456 "Жилищной лотереи" от 22 августа 2021 года
Столото: проверить билет тиража 1402 "Русского лото" от 22 августа 2021 года
12:35:10 8/22/2021
Столото: проверить билет тиража 1402 "Русского лото" от 22 августа 2021 года
БердскПодробности пожара в гаражах Бердска: Сгорел грузовик Mitsubishi Fuso. Смотрите видео
12:32:22 8/22/2021
Подробности пожара в гаражах Бердска: Сгорел грузовик Mitsubishi Fuso. Смотрите видео
Что означают три цвета на флаге России: 22 августа – День флага
12:20:50 8/22/2021
Что означают три цвета на флаге России: 22 августа – День флага
После ссоры с женой повис на карнизе на пятом этаже житель Новосибирска. Смотрите видео
12:13:38 8/22/2021
После ссоры с женой повис на карнизе на пятом этаже житель Новосибирска. Смотрите видео
Кинологи категорически запрещают кормить и согревать бродячих собак
11:52:37 8/22/2021
Кинологи категорически запрещают кормить и согревать бродячих собак
У стихийного мемориала зверски убитой Насти Муравьевой упал и скончался ее дядя
11:37:46 8/22/2021
У стихийного мемориала зверски убитой Насти Муравьевой упал и скончался ее дядя
Почему по народным приметам 22 августа змеи нападают на коров? Почему сегодня любой труд бесполезен?
11:20:32 8/22/2021
Почему по народным приметам 22 августа змеи нападают на коров? Почему сегодня любой труд бесполезен?
В Голубую Луну 22 августа трем знакам срочно надо подойти к любви иначе - советы астролога
11:08:54 8/22/2021
В Голубую Луну 22 августа трем знакам срочно надо подойти к любви иначе - советы астролога
Nissan вылетел с дороги и врезался в дерево в тройном ДТП под Новосибирском
11:07:10 8/22/2021
Nissan вылетел с дороги и врезался в дерево в тройном ДТП под Новосибирском