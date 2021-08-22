Подробности пожара в гаражах Бердска: Сгорел грузовик Mitsubishi Fuso. Смотрите видео

Стали известны подробности утреннего пожара в гаражах в Микрорайоне Бердска. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", очевидцы сообщили, что около 9 утра 22 августа загорелся гаражный бокс на пересечении улиц. Лунной и Боровой.
Позже выяснилось, что горел автомобиль, а гаражи спасли от возгорания оперативно приехавшие пожарные. Хотя огонь все-таки перекинулся на крышу гаражного бокса. Ее пожарным пришлось разобрать и пролить.
Сгорела термобудка «Мицубиси Фусо». Кабина с двигателем выгорели полностью.
Хозяин припарковал грузовик у своего гаража и ушел на дачу, находящуюся рядом.
— Позвонили очевидцы, прибежал сюда, к сожалению, не успел, — цитирует пострадавшего автовладельца портал АвтоБердск.
Пожарные справились с огнем за получаса - тушили не только автомобиль, но загоревшуюся крышу бокса.
Пострадавший автомобилист рассказал, что живет в Искитимском районе, работает в фермерском хозяйстве, а на машине перевозил корма.
Причину пожара и ущерб установят дознаватели бердского отдела надзорной деятельности.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в субботу произошел пожар в цехе по производству обоев на предприятии "Элизиум". Горела вентиляционная камера, было задымление. Оборудование от огня и при тушении не пострадало, рассказал начальник бердской противопожарной службы Вячеслав Дахов.