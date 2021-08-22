Власть Бердска вычеркнула из списка муниципального имущества здание почты и ТВК в Микрорайоне 
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Власть Бердска вычеркнула из списка муниципального имущества здание почты и ТВК в Микрорайоне 

5:01:298/22/2021,Анастасия СолодковаФото: Курьер. Среда. Бердск
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Аварийное 3-этажное здание купила телекомпания за 8 млн рублей. А почтовому отделению нового места пока не нашлось.

Почту в Микрорайоне Бердска закрыли в августе 2020

Мэр Бердска Евгений Шестернин своим постановлением от 19 августа вычеркнул из списка муниципального имущества здание бывшей почты и телецентра в Микрорайоне. Основанием для этого стал договор купли-продажи, заключенный 21 июля между горадминистрацией и компанией «Медиа Холдинг ТВК»

- Исключить из реестра муниципального имущества Бердска из муниципальной казны города нежилые помещения, общей площадью 1012,8 кв. м, расположенные по адресу: Бердск, Микрорайон, 15Б, - сказано в постановлении мэра.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», продать аварийное трехэтажное здание удалось с третьей попытки. Сначала за него просили 12,5 млн рублей, затем - 8,5 млн. В третий раз стоимость еще решили снизить. Последняя сумма устроила компанию «ТВК», которая там располагается много лет.

Администрация Бердска как собственник муниципального имущества провела аукцион в электронной форме по продаже здания за 8 072 000 рублей. Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляется не позднее чем через тридцать дней после полной оплаты.

Напомним, что весной 2020 года Почта России убрала из здания «15Б в Микрорайоне единственное на весь Микрорайон почтовое отделение. Теперь местные жители едут за почтовыми услугами через весь город в отделение, расположенное в доме №175 на ул. Пушкина.

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