Смертельное ДТП в Бердске: Мотоциклист погиб у "пентагона" на ул. Вокзальной
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Смертельное ДТП в Бердске: Мотоциклист погиб у "пентагона" на ул. Вокзальной

11:11:408/22/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Пока неизвестно, кто сбил мотоциклиста, но очевидцы сообщают, что авария "была жесткой".

Смертельное ДТП с байкером произошло на ул. Вокзальной

ДТП в с участием мотоциклиста произошло поздним вечером в Бердске 22 августа. По предварительной информации, байкер погиб в аварии.

Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", ДТП произошло около 22.30 в районе железнодорожного переезда у дома №54 на ул. Вокзальной - у так называемого общежития "Пентагон".

Пока неизвестно, кто сбил мотоциклиста, но очевидцы сообщают, что авария "была жесткой".

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в июне погиб мотоциклист на ул. Ленина в Бердске. Он не справился с управлением и врезался в столб.

А сегодня, 22 августа, произошла еще одна трагедия - из 10-этажного дома на ул. Боровой выпал 39-летний мужчина. От полученных при падении с высоты травм он скончался на месте, сообщал Курьер. Среда. Бердск".

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