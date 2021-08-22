Смертельное ДТП в Бердске: Мотоциклист погиб у "пентагона" на ул. Вокзальной

ДТП в с участием мотоциклиста произошло поздним вечером в Бердске 22 августа. По предварительной информации, байкер погиб в аварии.
Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", ДТП произошло около 22.30 в районе железнодорожного переезда у дома №54 на ул. Вокзальной - у так называемого общежития "Пентагон".
Пока неизвестно, кто сбил мотоциклиста, но очевидцы сообщают, что авария "была жесткой".
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в июне погиб мотоциклист на ул. Ленина в Бердске. Он не справился с управлением и врезался в столб.
А сегодня, 22 августа, произошла еще одна трагедия - из 10-этажного дома на ул. Боровой выпал 39-летний мужчина. От полученных при падении с высоты травм он скончался на месте, сообщал Курьер. Среда. Бердск".