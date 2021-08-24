Однокомпонентная вакцина Спутник Лайт: кому ставить и категорические противопоказания

Пока возбудитель SARS-CoV-2 мутирует, вызывая новые всплески заболеваемости, человечество разрабатывает вакцины против коронавируса. Около 15-ти подтвердили свою безопасность и активно используются в мире. Большинство из них вводятся в 2 этапа, но есть и однокомпонентные вакцины. Для их получения достаточно ввести только одну прививку.
Среди 4-х российских вакцин от коронавируса однокомпонентной является «Спутник Лайт», созданный Национальным исследовательским центром имени Гамалеи по образу и подобию «Спутника V». В конце марта 2021-го «Лайт» получил регистрацию, зарекомендовав себя, как облегчённый препарат.
Среди мировых вакцин однокомпонентных не так много. Помимо отечественного «Лайта», одной инъекции требуют китайская «Convidicea» и американо-бельгийская «Janssen». Но на территории России привиться ими пока нельзя.
Плюсы и минусы «Лайта»
Если сравнить «Спутник Лайт» с его двухкомпонентным братом, можно обнаружить ряд преимуществ, в основном они касаются скорости иммунного ответа. Уже через неделю после инъекции начинается выработка антител, подходящих для защиты от коронавируса. Через месяц их количество достигает максимума и сохраняется до полугода. Такой экспресс-эффект, по заверению разработчиков, может пригодиться для быстрого формирования коллективного иммунитета во время очередной волны корнавируса.
Длительность действия «Лайта», по сравнению с «V», снижена. Иммунитета после двухкомпонентного «Спутника» должно хватить на год-полтора. Но и формируются антитела ощутимо дольше. Также к недостаткам «Лайта» можно отнести эффективность на 20% меньшую, чем у «V». Это обусловлено только одним типом аденовируса в материале «Лайта», в то время как у «V» их два.
Кому ставят
В конце июня 2021-го «Лайт» стал доступен почти всем россиянам. Его основное назначение – ревакцинация тех, кто год назад привился «Спутником V». Кроме того «Лайт» ставят тем, кто перенёс реальный коронавирус не меньше полугода назад.
Раньше «Лайт» ставили только людям от 18-ти до 60-ти лет. Но 21 августа министр здравоохранения Михаил Мурашко объявил о возможности прививать «Лайтом» пожилых россиян. Результаты исследования 186-ти тысяч аргентинцев от 60-ти до 79-ти показали хорошие результаты. Коронавирус после «Лайта» подхватили менее 0,5% из них.
Испытания эффективности «Лайта» продолжаются, в них может принять участие любой доброволец, не имеющий противопоказаний и более ранних прививок от коронавируса. О желании следует сообщить во время записи в пункт вакцинации.
Кому противопоказано
Перечень состояний, при которых «Лайт» ставить нельзя, почти полностью совпадает со «Спутником V». Это повышенная чувствительность к веществам в составе вакцины, тяжёлые аллергические явления, возраст младше 18-ти и кормление грудью. Также «Лайт» пока не используют для беременных.
Заболевания в острой стадии или обострение хронических недугов – повод отложить прививку. Вакцинироваться «Лайтом» можно будет через 2 недели после ремиссии или излечения.