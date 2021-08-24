Какое антитело защищает от всех штаммов коронавируса: Об открытии ученых рассказал вирусолог Новосибирска Сергей Нетесов
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Какое антитело защищает от всех штаммов коронавируса: Об открытии ученых рассказал вирусолог Новосибирска Сергей Нетесов

2:23:208/24/2021,Дарья КостинаФото: pixabay
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Специалисты изучили 43 антитела и проанализировали, какие из них более эффективно защищают от заражения исходным штаммом коронавируса (SARS-CoV-2).
Фото: pixabay.ru
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Учёные из Вашингтонского университета открыли антитело, эффективное против всех штаммов SARS-CoV-2. Об этом они сообщили в статье в журнале Immunity.

Специалисты изучили 43 антитела и проанализировали, какие из них более эффективно защищают от заражения исходным штаммом коронавируса (SARS-CoV-2). Потом взяли 9 самых мощных нейтрализующих частиц и протестировали их на мышах. И оказалось, что одна из частиц, SARS2-38, оказалась способна бороться с вариантами коронавируса "альфа", "бета", "гамма", "дельта", "каппа", "йота".

— Это антитело обладает высокой нейтрализующей способностью (это означает, что оно очень хорошо работает при низких концентрациях), и широким нейтрализующим действием (это означает, что оно работает против всех вариантов). Это отлично подходит для комбинированной терапии, — рассказали учёные.

Как пояснили учёные, обнаруженные антитела могут также защищать от редких мутаций.

В свою очередь, российский вирусолог Сергей Нетесов в беседе с журналистом «Курьер. Среда. Бердск» 24 августа, высказал своё мнение об исследованиях зарубежный коллег. Сергей Викторович считает, что испытания должна быть от 3-х месяцев до 1 года. После этого можно делать выводы об эффективности препарата.

— Конечно, найти мало, надо проводить исследования. Обычно подобные испытания должны быть от 3-х месяцев до года. Это пока только рядовой препарат, таких вроде как уже было около пяти. Вообще, если говорить про блокировку вируса, то тут должна быть огромная дозировка. Эффективен против известных, но есть или будут штаммы новые. Конечно, очень возможно, что препарат эффективен на ранних стадиях, - отметил Сергей Нетесов.

Сами же авторы работы полагают, что применение нового антитела позволит быстро и надежно лечить больных COVID-19.

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