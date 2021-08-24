Адвокат врача-психиатра, обвиняемого в изнасиловании 16-летней пациентки на пляже Бердска, рассказал о деле
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Адвокат врача-психиатра, обвиняемого в изнасиловании 16-летней пациентки на пляже Бердска, рассказал о деле

7:03:188/24/2021,Дарья КостинаФото: Курьер. Среда. Бердск
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Защитник назвал дело доктора резонансным и сложным, намереваясь добиться справедливости.

4 августа детский психиатр напал на 16-летнюю девушку, которая является его пациенткой, и надругался над ней. Его основное место работы — Бердская горбольница.
Инцидент произошел на берегу Бердского залива

Адвокат детского психиатра из Бердска, которого подозревают в изнасиловании 16-летней пациентки, рассказал 24 августа «Курьер. Среда. Бердск» о состоянии своего подзащитного и ходе расследования.

— Сейчас еще идет следствие, поэтому что-то комментировать не буду. Скажу что, он (доверитель) сильно переживает. Ему же очень немного лет, получил красный диплом. Много трудов публиковал и работал по различным техникам. Он не ожидал, что его задержат, вещей даже нет здесь у него... В общем, дело резонансное и сложное, это очевидно. Будем разбираться и добиваться справедливости, — прокомментировал адвокат Евгений Смирнов.

Как ранее сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 4 августа врач-психиатр на городском пляже "Дюны" напал на 16-летнюю девушку, которая является его пациенткой, и надругался над ней. Его основное место работы — Бердская горбольница. 30-летнего доктора задержали по подозрению в изнасиловании. Об инциденте стало известно 6 августа, когда мама девочки написала заявление в полицию.

После этого было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней). Следственный комитет пока официально не комментирует произошедшее. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", Бердский горсуд арестовал подозреваемого на два месяца.

Позже стало известно, что доктор вел прием и в частной клинике. Нареканий к его работе у клиники не было, как и жалоб от пациентов. Более того, родители особенных пациентов арестованного доктора написали письмо, заявляя, что врач не может быть причастен к ужасному преступлению, в котором его обвиняют. Они уверены во враче, как в ответственном и честном человеке, который не мог пойти на такой поступок.

- У нас совершенно нет информации по существу дела, никто из нас не знаком с потерпевшей и ее матерью. У всех нижеподписавшихся дети состоят длительное время на учете у детского психиатра. Все мы хотим отметить, что Мартин Егоян ведет себя всегда исключительно профессионально и корректно, тактично, - сообщают в письме родители.

Напомним, что минздрав Новосибирской области оказывает помощь следственным органам, как и Бердская горбольница, где работает подозреваемый. Пока не сообщается, уволен ли врач из ЦГБ и из частной клиники.

— По факту произошедшего СК России по Новосибирской области возбуждено и расследуется уголовное дело. Минздрав Новосибирской области и Бердская городская больница готовы оказать все необходимое содействие для максимально объективного расследования произошедшего, — сообщили в пресс-службе регионального минздрава в пятницу.

Отмечается, что министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов "взял на личный контроль данную ситуацию".

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