Врачи отказываются лечить невакцинированных пациентов с COVID-19

В минувший понедельник, 23 августа, 75 врачей из больницы в Палм-Бич-Гарденс, штат Флорида, устроили забастовку, чтобы привлечь внимание к большому количеству невакцинированных пациентов с COVID-19.
Врач из Алабамы настолько устал от людей, которые отказываются делать вакцину , что планирует отказаться от лечения невакцинированных пациентов, пишет yourtango.com.
Должны ли врачи отказываться от лечения невакцинированных пациентов с COVID? Это сложный этический вопрос, ведь врачи расставляют приоритеты в уходе за пациентами, чтобы дать им наибольшие шансы на жизнь.
Для врачей незаконно отказываться от лечения по признаку расы, этнической принадлежности, пола, религии или сексуальной ориентации. Но отказ от вакцины может считаться этической проблемой, противоречащей убеждениям врачей.
Оставлять невакцинированных пациентов без доступа к медицинской помощи кажется ужасной мыслью, но, поскольку ресурсы истощаются, врачи каждый день делают трудный выбор.
Врач внутренней медицины Палм-Бич, доктор Рупеш Дхария сказал: «Мы устали. Наше терпение и ресурсы на исходе, и нам нужна ваша помощь».
Было подтверждено, что все врачи из Флориды не работают во время акции протеста.
Отметим, что на прошлой неделе во Флориде зарегистрировано 150 000 новых случаев заражения COVID-19. Это самая крупная вспышка коронавируса в Америке. Больницы штата Флорида загружены примерно на 84,6%. Около 51,6% полностью вакцинированы от коронавируса.
Врач в Алабаме также отказывается лечить невакцинированных пациентов. Доктор Джейсон Валентайн опубликовал пост в Facebook, чтобы выразить свое мнение о невакцинированных пациентах.
Он разместил свою фотографию рядом с табличкой с надписью: «С 1 октября 2021 года доктор Валентайн больше не будет принимать пациентов, не вакцинированных против COVID-19».
В дополнение к фотографии Валентин отправил своим пациентам письмо.
- У нас пока нет эффективных методов лечения тяжелых заболеваний, но у нас есть отличная профилактика с помощью вакцин. К сожалению, многие отказались от вакцины, а некоторые в конечном итоге серьезно заболели или умерли , - написал он в письме. - Я не могу и не буду заставлять кого-либо делать вакцину, но я также не могу продолжать смотреть, как мои пациенты страдают и умирают от болезни, которую в высшей степени можно предотвратить.
Отметим, что в Алабаме один из самых низких показателей вакцинации в стране. Только примерно 36,6% населения Алабамы полностью вакцинированы от коронавируса.