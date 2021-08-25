Похоронный венок прислали родителям независимого кандидата в горсовет Бердска Дарьи Артамоновой

19-летняя Дарья Артамонова, которая является независимым кандидатом в горсовет Бердска, получила похоронный венок. Как оказалось, атрибут похорон прислали матери Дарьи со следующей подписью: «Александр Николаевич, Галина Александровна, вместе скорбим по Дарье». Об этом она сообщила в инстаграме.
- Угроза? Очень низко. Вы показали свою истинную сущность. Ничего человеческого от вас ждать нельзя, я поняла, — отметила Дарья Артамонова. — Дорогие мои недоброжелатели, если вы хотели меня напугать перед выборами, то знайте, я теперь еще больше хочу победить.
После этого девушка вызвала полицию и написала заявление по статье 119 УК (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). В своем заявлении она прямо связала происшествие с ее выдвижением в горсовет Бердска.
Отметим, она баллотируется как самовыдвижение по округу №6. Она поборется с представителем «Единой России» Павлом Шаяхметовым. Он работает главным инженером в спортивном клубе «Кристалл», который возглавляет местный олигарх Виктор Голубев.