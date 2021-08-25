Какой перерыв между первой и второй прививкой от коронавируса: Рассказываем о сроках для каждой вакцины

На сегодняшний день в России для вакцинации от коронавируса предлагают четыре вакцины: «ГамКовидВак» («Спутник V»), «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт». Первые три двухкомпонентные. То есть, сначала вводится первый компонент, а через некоторое время второй. случае с вакциной «Спутник V» вторую дозу нужно ввести через 21 день, при введении «ЭпиВакКороны» повторная вакцинация назначается через 14-21 день, в случае с «КовиВаком» — 14 дней. Если же человек простудился или заболел ОРВИ, то вакцинацию можно проводить не ранее двух недель после выздоровления.
А как быть, если человек заболел после введения первого компонента? В Минздраве дали понятные рекомендации: в таком форс-мажорном случае, промежуток между введением двух компонентов вакцины может составлять до 90 дней. Если же перерыв затянулся на более долгий срок, вакцинацию придется проводить заново: то есть вначале снова вводить первый компонент вакцины. Но при этом нужно различать проблемы со здоровьем и например, отпуск — из-за второй причины вакцинацию откладывать не стоит.
Также медики констатируют, тем, кто переболел COVID-19 или вакцинировался более 6 месяцев назад, необходимо пройти вакцинацию или ревакцинацию. Есть мнение, что прививку при повторной вакцинации лучше делать той же вакциной, которой человек прививался первый раз. Специалисты правильность такого подхода к выбору производителя вакцины не подтверждают.