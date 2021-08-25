"Я тоже боюсь": Врач-инфекционист сделала признание о четвертой волне коронавируса в России и необходимости вакцинации
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"Я тоже боюсь": Врач-инфекционист сделала признание о четвертой волне коронавируса в России и необходимости вакцинации

3:50:428/25/2021,Дарья КостинаФото: pixabay
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Что все-таки будет этой осенью, спасёт ли прививка от 4-ой волны и будет ли снижаться уровень заболеваемости коронавирусом?

Многие учёные прогнозируют четвёртую волну ковида уже этой осенью.
Многие учёные прогнозируют четвёртую волну ковида уже этой осенью.
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Пандемия коронавируса, которая началась уже больше года назад, отступать не собирается: во многих странах, в России в том числе, по-прежнему высокие показатели заболеваемости. Многие учёные прогнозируют четвёртую волну ковида уже этой осенью. По мнению экспертов, к этому приведет начало учебного года в школах, колледжах и вузах.
Кстати, про четвёртую волну и в Новосибирской области говорил и губернатор Андрей Травников, по его словам, власти готовятся к очередной волне.

— Мы все помним осень прошлого года, когда в августе и сентябре мы, посчитав, что пандемия прошла, радостно поехали отдыхать, забыли про меры безопасности. И когда вернулись к своим рабочим местам, местам учебы, то нас настигла вторая волна. Второй риск — мы видим, что вирус меняется. В третью волну болело много молодежи, особенно настораживает, что стали болеть дети. Исходя из всех этих предпосылок, готовимся к тому, что осенью возможна четвертая волна, — отметил губернатор.

Так что все-таки будет этой осенью, спасёт ли прививка от 4-ой волны и будет ли снижаться уровень заболеваемости коронавирусом?

На все эти вопросы «Курьер. Среда. Бердск» 25 августа ответил врач-вакцинолог Мария Королева и инфекционист Анастасия Коклюшкина.

— Волна будет и не одна. Это будет и 10-ая, и 20-ая и так далее. Я думаю, что вакцинация станет сезонной как от гриппа, все к этому идёт. Прививка однозначно спасёт от тяжёлого протекания болезни, это если вы всё-таки заболеете. Вакцинироваться нужно, но внимательно изучить противопоказания к вакцинации ( инструкция доступна в интернете). Если вы здоровы и у вас нет противопоказаний к вакцинации — вакцинируйтесь. Это поможет уберечь вас от ковида и снизить рост вируса в естественной среде, — отметила врач-вакцинолог Мария Королева.

В свою очередь, Анастасия Коклюшкина поддержала мнение коллеги о вакцинации. Врач-инфекционист отметила, что люди не спешат делать из-за определенных мифов вокруг вакцин.

— «Спутник V» прошёл три фазы клинических испытаний и его эффективность — 91, 4%. Это фаворит среди вакцин, по крайней мере пока. Что говорить про вакцинацию? Я на против неё. Просто сейчас много тех, кто не верит, все так преподносят людям, они не знают, кому верить. Что я вижу? Я вижу больных, тяжелых и не очень, но это очень страшно. Да, да, я тоже боюсь, — сообщила врач-инфекционист.

Ранее сообщалось, что четвертая волна коронавируса уже началась в странах Ближнего Востока и Африки, особенно сильно распространяется «дельта»-штамм коронавируса. Как минимум в 15 из 22 стран региона зафиксирован резкий рост заболеваемости COVID-19. Особенно высокие показатели в Иране, Ираке, Тунисе и Ливии.

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