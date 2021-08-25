От коронавируса скончалось 809 россиян за сутки на 25 августа

Сегодня, 25 августа, оперативный штаб России по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил о новых зараженных. Так, за минувшие сутки в стране выявили 19 536 новых случаев заражения COVID-19. На территории страны за время пандемии зарегистрировано 6 804 910 случаев заражения коронавирусом.
За сутки в стране от ковида скончалось 809 человек. Впервые за 8 дней число жертв перевалило за 800 человек. Общее число погибших от COVID-19 в стране насчитывает 178 423 россиянина.
В России на данный момент одобрено четыре вакцины от коронавирусной инфекции — помимо «КовиВака» это «Спутник V» Центра им. Гамалеи, его однокомпонентный вариант «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона» центра «Вектор».