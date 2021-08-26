У россиян «разрывает легкие» из-за коронавируса, заявила врач
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У россиян «разрывает легкие» из-за коронавируса, заявила врач

11:38:148/26/2021Фото: pixabay.com
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Есть гипотеза, что коронавирус приобрел мутации, вызывающие более сильный воспалительный ответ

COVID-19, коронавирус, вакцина, антитела
Есть гипотеза, что коронавирус приобрел мутации, вызывающие более сильный воспалительный ответ
Сюжет: Третья волна коронавируса
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В России выросло число пациентов, у которых наблюдается "разрыв легких" из-з коронавируса. Об этом в интервью «Лентай.ру» рассказала инфекционист Первого Санкт-Петербургского медицинского университета имени Павлова, эксперт сервиса «Просто спросить» некоммерческого фонда медицинских решений «Не напрасно» Оксана Станевич.

- При этом осложнении воздух скапливается между листками плевры, наступает коллабирование, уменьшение объема и выпадение из процесса дыхания легкого, оно спадается и нарастает дыхательная недостаточность. Это уже острая хирургическая ситуация, необходимо дренировать легкое, выпускать воздух, — объяснила медик.

Как уточнила Стаевич, разрывы обычно происходят в наиболее воспаленной области легкого. Однако для этого иногда достаточно даже небольшого числа участков «матового стекла». На разрыв также могут повлиять курение и другие хронические заболевания, из-за которых легкие были повреждены до коронавируса.

При этом разрыв может случиться в любой фазе заболевания, но чаще всего встречается во время второй фазы — на 10-12 день болезни, когда у человека усугубляются легочные симптомы, а также при последней третьей фазе — после 12 суток болезни, когда воспаление в легких нарастает.

- В самом начале пандемии, в первую волну, такого не было. А уже во вторую волну мы начали отмечать такие явления. Есть гипотеза, что коронавирус приобрел мутации, вызывающие более сильный воспалительный ответ. Возможно, влияют какие-то генетические особенности, — подытожила доктор.

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