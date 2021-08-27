"Не верю, что он мог убить": Что говорят про Виталия Бережного, который изнасиловал и жестоко расправился с 8-летней Настей Муравьевой в Тюмени
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"Не верю, что он мог убить": Что говорят про Виталия Бережного, который изнасиловал и жестоко расправился с 8-летней Настей Муравьевой в Тюмени

1:26:448/27/2021,Дарья КостинаФото: tumen.bezformata.com
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В то, что улыбчивый монтажник, многодетный отец и бывший спецназовец мог изнасиловать и убить беззащитного ребёнка не верят его работодатель и коллеги. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» 27 августа рассказал руководитель цеха Константин Петелин, где трудился Виталий Бережной.

Бережной признался, что затащил ребенка в квартиру и расправился.
Бережной признался, что затащил ребенка в квартиру и расправился.

Накануне «Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что в Тюмени 40-летний  Виталий Бережной, который был задержан 25 августа по подозрению в убийстве 8-летней Насти Муравьевой, сознался в совершении жуткого преступления. Мужчину задержали на работе, куда его вызвал руководитель, а в квартиру, где он жил, прибыли полицейские и сотрудники Следственного комитета для обследования. Позднее стало известно, что ДНК подозреваемого совпала с биоматериалами на теле убитой восьмилетней девочки. Бережной признался, что затащил ребенка в квартиру и расправился. Нашли по убийцу по коробке: мужчина решил выкинуть труп школьницы и для этого принес с работы коробку из-под техники, в которую упаковал тело убитой и для герметичности положил ее в пластиковые пакеты, обмотав скотчем

В то, что улыбчивый монтажник, многодетный отец и бывший спецназовец мог изнасиловать и убить беззащитного ребёнка не верят его работодатель и коллеги. Журналистам «Курьер. Среда. Бердск» 27 августа руководитель цеха Константин Петелин, где трудился Виталий Бережной, рассказал, что до сих пор не верит, что его сотрудник мог жестоко расправиться с ребёнком.

— Меня очень удивило, что с соседних цехов Виталия охарактеризовали как агрессивного, он никогда таким не был. Удивился, что и ребята такое в нем замечали, хотя работали с ним кучу лет. У меня он начал работать с ноября прошлого года, я его стал привлекать на работу. Если честно, не верю, что он мог убить. Не знаю, может что-то употребил, от чего голову так снесло, может ещё что-то. Хотя, за ним не замечал ничего такого: ну мог, наверное, алкоголь пить. Но наркотического ничего не замечал, — сообщил Константин Петелин.

По некоторым данным, убийца девочки участвовал в ее поисках. Как рассказывали волонтеры, он был странно одет и все время был в штабе.

— Конечно, он был на поисках. Стоял рядом со мной. В основном он тусил в штабе. Одет был в черные шорты, тапки и серое длинное, не по размеру, поло, — рассказал один из волонтёров.

Адвокат предполагаемого убийцы Насти Муравьевой, Ренат Оспанов журналистам «Курьер. Среда. Бердск» 27 августа комментировать расследование отказался. Мужчина сообщил, что пока давать какие-то комментарии нет смысла, все решит суд. Однако ранее, адвокат по особо тяжким делам говорил, что Бережному может грозить пожизненное.

— Учитывая резонанс не только в Тюменской области, но и по всей России, можно предположить, что ему дадут 18-20 лет, но, скорее всего — пожизненное,— отметил адвокат Виталия Бережного Ренат Оспанов.

Старшая сестра убитой школьницы — Татьяна — от комментариев «Курьер. Среда. Бердск» отказалась. Девушка выставила у себя в соцсети пост с временем и местом прощания своей маленькой сестрёнки. Настю Муравьеву похоронят 28 августа в Тюмени.

На днях несовершеннолетних брата и сестру Насти перевели в центр для несовершеннолетних по заявлению их отца. Напомним, что мать ушла из семьи несколько лет назад.

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