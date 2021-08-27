Суд арестовал обвиняемого в изнасиловании и убийстве 8-летней Насти Муравьевой

В пятницу, 27 августа, Ленинский суд города Тюмени принял решение заключить под стражу обвиняемого в убийстве 8-летней Насти Муравьевой.
Виталий Бережной останется в СИЗО до 25 октября включительно. Как правило, такие задержанные находятся под арестом до вынесения приговора. Судебное следствие будет проходить в закрытом режиме, так как речь идет об убийстве несовершеннолетней.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 8-летняя девочка вышла из дома 30 июня и больше не вернулась. Вся Тюмень искала пропавшего ребенка и только 19 августа тело девочки было найдено у озера Оброчное. Подозрение пало на 40-летнего местного жителя Виталия Бережного. Его образцы ДНК совпали с теми, которые были на теле погибшей девочки.
Как сообщили в СК, на допросе Бережной сознался, что в состоянии алкогольного и наркотического опьянения встретил девочку, привел ее в квартиру, связал скотчем и изнасиловал.
Чтобы скрыть следы преступления, он задушил ребенка и спрятал ее тело в коробке в труднодоступном месте на берегу озера, где оно и было найдено 19 августа, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".