После зверского убийства Насти Муравьевой оформить опеку над оставшимися детьми хочет их старшая сестра

Старшая сестра убитой в Тюмени 8-летней Насти Муравьевой решила забрать оставшихся брата и сестру к себе, чтобы по возможности избавить их от повторения случившийся в семье трагедии. Об этом стало известно от адвоката девушки Марины Козырь.
- Дети сейчас находятся в центре "Семья". У Татьяны намерения оформлять опеку и попечительство над детьми, чтобы в дальнейшем они проживали с ней. Мы согласны, что родители должны быть лишены родительских прав за то, что они ненадлежащим образом оказали воспитание детям, за то, что произошло. Мы поддерживаем иск органов опеки, но считаем, что опеку должны передать в семью, - пояснила юрист.
По словам адвоката, 18-летняя девушка уже работает, живет самостоятельно и сможет устроить необходимые для проживания детей условия.
После зверского убийства Насти ее родителей хотят лишить родительских прав, в суд с данным иском обратились сотрудники социальной службы, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". По словам соседей, дети жили в страшных условиях и постоянно голодали.
Навпомним, 30 июня в Тюмени пропала восьмилетняя школьница, которая вышла из дома и больше ее никто не видел. 19 августа тело ребенка было найдено на озере Оброчное, в ее изнасиловании и убийстве признался 40-летний Виталий Бережной, который приехал в Тюмень из ХМАО.
По словам подозреваемого, в момент расправы с ребенком он находился в состоянии наркотического и алкогольного опьянения. Тело девочки несколько дней пролежало в холодильнике, после чего было упаковано в полиэтилен и спрятано в коробке на берегу.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 28 августа Настю Муравьеву похоронили.