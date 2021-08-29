COVID-22: существует ли супервариант коронавируса? Ученый заявил об угрозе
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29.08
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COVID-22: существует ли супервариант коронавируса? Ученый заявил об угрозе

8:57:188/29/2021Фото: pxfuel.com
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Covid-22 стал вирусной сенсацией на этой неделе после заявления шведского ученого.

Covid-22 стал вирусной сенсацией на этой неделе после заявления шведского ученого
Covid-22 стал вирусной сенсацией на этой неделе после заявления шведского ученого
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Вчера COVID-22 начал набирать обороты в социальных сетях, вызвав панику в Twittersphere, поскольку люди опасались появления «суперварианта». Реален ли вариант Covid-22?

Варианты Covid доминировали в новостях в последние несколько месяцев, а сейчас Delta доминирует в большинстве стран, все еще охваченных эпидемией. Ответвление базового нового коронавируса является причиной сотен тысяч случаев заболевания и смерти в день. Новые ложные утверждения предсказывают появление Covid-22, предполагаемого «суперварианта», который вскоре заменит все остальные, пишет express.co.uk.

Covid-22 реален?

Covid-22 стал вирусной сенсацией на этой неделе после заявления шведского ученого.

Несколько сайтов сообщили о заявлении Саи Редди, доцента кафедры систем и синтетической иммунологии ETH Zurich, который предупредил, что новый вариант может появиться в следующем году.

Он рассматривал Covid-22 как теоретическую возможность и предупреждение для органов здравоохранения.

Ученые назвали нынешнюю версию заболевания Covid-19 как сокращение от «Коронавирусная болезнь 2019», вызванная SARS-CoV-2.

В предупреждении профессора Редди говорится, что «Covid-22» - это следующая угроза, за которой должны следить чиновники здравоохранения.

Он предупредил, что правительства «должны подготовиться» к варианту, который может сформировать «следующую фазу пандемии».

Но нет никаких указаний на то, что на горизонте появится еще одна отличная версия Covid, которая дала бы им название «Covid-22», просто больше вариантов.

Каждый вариант Covid, включая Delta, происходит из той же линии (семейства), что и SARS-CoV-2.

Заявление также могло быть вызвано недоразумением, поскольку, похоже, у профессора Редди есть нетрадиционный метод ссылки на варианты Covid.

В интервью немецкому изданию Blick ранее на этой неделе он назвал вариант Delta «Covid-21».

Ученые не называют это так, учитывая, что вариант Дельта возник в 2020 году от того же заболевания, которое вызывает Covid-19.

В конце концов, это показывает, что профессор предупреждает о новых вариантах, а не о отдельном штамме в целом.

Но это не значит, что других вариантов еще нет на горизонте.

Некоторые ученые начали отслеживать братьев и сестер Covid, ранее обнаруживавших следы, которые начали появляться  за Delta.

Они определили подварианты «AY», которые недавно начали появляться в данных.

Варианты AY.1, AY.2 и AY.3 недавно появились в списке «вызывающих озабоченность» Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В списке есть варианты, которые вскоре могут вызвать проблемы, и среди его выпускников есть Delta.

Подлиния AY.1 и AY.2 составляют 0,1 процента и 0,8 процента случаев в США.

Однако AY.3 был назван «потенциально тревожным» и составляет более девяти процентов.

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