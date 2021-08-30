Сколько зараженных коронавирусом нашли в Бердске на 30 августа, стало известно

Сегодня, 30 августа, оперативный штаб Новосибирской области по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил о новых зараженных в Бердске. Так, за последние сутки в городе выявили 7 новых пациентов с положительным тестом на ковид.
Также, под медицинским наблюдением находится 459 жителей. Тестов взято 63. Выздоровевших и выписанных 2175. Всего в городе зарегистрирован 2321 случай коронавирусной инфекции.
Напомним, в России на данный момент одобрено пять вакцин от коронавирусной инфекции. Это «КовиВак», «Спутник V» Центра им. Гамалеи, его однокомпонентный вариант «Спутник Лайт», а также «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» центра «Вектор».