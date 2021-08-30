Сколько зараженных коронавирусом нашли в Бердске на 30 августа, стало известно
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
30.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Сколько зараженных коронавирусом нашли в Бердске на 30 августа, стало известно

11:44:568/30/2021Фото: pixabay
0

Под медицинским наблюдением находится 459 жителей.

В Бердске выросло число зараженных ковидом
Сюжет: Третья волна коронавируса
Дания отменяет ограничения по коронавирусу: почему?

Дания отменяет ограничения по коронавирусу: почему?COVID-22: существует ли супервариант коронавируса? Ученый заявил об угрозеЕщё 647 новости

Сегодня, 30 августа, оперативный штаб Новосибирской области по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил о новых зараженных в Бердске. Так, за последние сутки в городе выявили 7 новых пациентов с положительным тестом на ковид.

Также, под медицинским наблюдением находится 459 жителей. Тестов взято 63. Выздоровевших и выписанных 2175. Всего в городе зарегистрирован 2321 случай коронавирусной инфекции.

Напомним, в России на данный момент одобрено пять вакцин от коронавирусной инфекции. Это «КовиВак», «Спутник V» Центра им. Гамалеи, его однокомпонентный вариант «Спутник Лайт», а также «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» центра «Вектор».

Пьяный депутат из КПРФ убил инвалида и уснул рядом
Сколько на самом деле получает учитель в Москве: вся правда
Тело на площади в Москве: он оказался сыном артиста России
Стало известно, что делают колонии с соперником Лукашенко
Что теперь запрещено делать в РФ: новый закон уже принят
Полицейский РФ изнасиловал 18-летнюю в отделе
Захарова раскрыла истинные планы РФ по Донецку и Луганску
Жуткая трагедия: в Москве сорвался лифт с людьми
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
«Очень страшно»: женщина вышла в прямой эфир и погибла
Граждан РФ вывозят из Афганистана: посол рассказал почему
Какова цель талибов в Афганистане
Пристайко обиделся на Меркель после ее визита в Киев
Как отреагировали в Белом доме на призыв к отставке Байдена
Москва была готова поддержать договоренности США с талибами
Украине нужен транзит российского газа: о чем просят власти
Двое россиян упали с 4000 метров на глазах у всех
зараженныекоронавирус статистика
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Уже переболели?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Основатели Wildberries Бакальчуки впервые возглавили рейтинг Forbes богатейших семей России
11:46:15 8/30/2021
Основатели Wildberries Бакальчуки впервые возглавили рейтинг Forbes богатейших семей России
БердскСколько зараженных коронавирусом нашли в Бердске на 30 августа, стало известно
11:44:56 8/30/2021
Сколько зараженных коронавирусом нашли в Бердске на 30 августа, стало известно
БердскПоликлиника №1 ЦГБ Бердска принимает пациентов в штатном режиме с 30 августа 2021 после возгорания
11:38:55 8/30/2021
Поликлиника №1 ЦГБ Бердска принимает пациентов в штатном режиме с 30 августа 2021 после возгорания
БердскВ клинике "Санитас" ведет прием прием сосудистый хирург, флеболог Екатерина Плотникова
11:33:16 8/30/2021
В клинике "Санитас" ведет прием прием сосудистый хирург, флеболог Екатерина Плотникова
Россиянам хотят разрешить досрочный выход на пенсии с учетом воинской службы
11:24:16 8/30/2021
Россиянам хотят разрешить досрочный выход на пенсии с учетом воинской службы
БердскРабота на Новосибирской птицефабрике, открыты вакансии
11:24:08 8/30/2021
Работа на Новосибирской птицефабрике, открыты вакансии
День Мирона: Народные приметы на 30 августа
11:20:08 8/30/2021
День Мирона: Народные приметы на 30 августа
Вертолет отправился на поиски двух пропавших туристок на Сахалине
11:13:00 8/30/2021
Вертолет отправился на поиски двух пропавших туристок на Сахалине
Рухнувший в озеро Камчатки вертолет Ми-8 подняли со дна
10:56:16 8/30/2021
Рухнувший в озеро Камчатки вертолет Ми-8 подняли со дна
Россия стал трехкратным чемпионом мира по пляжному футболу, обыграв Японию
10:39:17 8/30/2021
Россия стал трехкратным чемпионом мира по пляжному футболу, обыграв Японию