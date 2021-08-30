Новую назальную вакцину от коронавируса создали на основе вируса гриппа
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Новую назальную вакцину от коронавируса создали на основе вируса гриппа

6:32:518/30/2021Фото: Pixabay
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По словам директора института, испытания на добровольцах пройдут до конца года - будут капать в нос.

Новый препарат от коронавируса разработан на основе вируса гриппа
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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В НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава РФ завершены работы по проведению доклинических испытаний созданной ими вакцины от коронавируса.

Теперь на следующем этапе должны быть проведены исследования на добровольцах, которые запланированы уже в конце этого года, сообщил Дмитрий Лиознов, возглавляющий институт.

- Сейчас мы закончили доклинические исследования и подаем уже практически документы на одобрение для клинического исследования вакцины против коронавирусной инфекции, которая, как мы это видим, должна защищать от коронавирусной инфекции и от гриппа А. Такие разработки ведутся, и я надеюсь, если все будет хорошо, то до нового года мы начнем уже клинические исследования этого препарата, - рассказал Лиознов для ТАСС.

Ранее в институте сообщали, что проводится разработка нового отечественного препарата от коронавируса на основе вируса гриппа.

Введение новой вакцины пациентам будет проходить через носовую полость — либо в виде спрея, либо каплями.

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коронавирус вакцинаотечественный препаратНИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава РФДмитрий Лиознов
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