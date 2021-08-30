Новую назальную вакцину от коронавируса создали на основе вируса гриппа

В НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава РФ завершены работы по проведению доклинических испытаний созданной ими вакцины от коронавируса.
Теперь на следующем этапе должны быть проведены исследования на добровольцах, которые запланированы уже в конце этого года, сообщил Дмитрий Лиознов, возглавляющий институт.
- Сейчас мы закончили доклинические исследования и подаем уже практически документы на одобрение для клинического исследования вакцины против коронавирусной инфекции, которая, как мы это видим, должна защищать от коронавирусной инфекции и от гриппа А. Такие разработки ведутся, и я надеюсь, если все будет хорошо, то до нового года мы начнем уже клинические исследования этого препарата, - рассказал Лиознов для ТАСС.
Ранее в институте сообщали, что проводится разработка нового отечественного препарата от коронавируса на основе вируса гриппа.
Введение новой вакцины пациентам будет проходить через носовую полость — либо в виде спрея, либо каплями.