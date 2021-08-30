792 человека скончались от коронавируса в России за сутки на 30 августа 2021

Сегодня, 30 августа, оперативный штаб России по противодействию распространения коронавирусной инфекции сообщил о новых зараженных. Так, за последние сутки в стране выявили 18 325 новых заболевших. Общее число зарегистрированных случаев заражения достигло 6 901 152.
За сутки в России от коронавируса скончались 792 человека. Всего жертвами коронавируса в стране стало 182 429 россиян.
Кроме этого, за прошедший день от ковида выздоровело 14 180 жителей страны. Общее же число выздоровевших насчитывает 6 162 430 россиян.
Отметим, что на сегодняшний день самым эффективным средством по борьбе с коронавирусом является вакцинация. в России на данный момент одобрено пять вакцин от коронавирусной инфекции. Это «КовиВака», «Спутник V» Центра им. Гамалеи, его однокомпонентный вариант «Спутник Лайт», а также «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» центра «Вектор».