792 человека скончались от коронавируса в России за сутки на 30 августа 2021
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792 человека скончались от коронавируса в России за сутки на 30 августа 2021

5:31:038/30/2021Фото: pixabay
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Также выявили 18 325 новых зараженных.

Жертвами ковида стали почти 800 человек
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Сегодня, 30 августа, оперативный штаб России по противодействию распространения коронавирусной инфекции сообщил о новых зараженных. Так, за последние сутки в стране выявили 18 325 новых заболевших. Общее число зарегистрированных случаев заражения достигло 6 901 152.

За сутки в России от коронавируса скончались 792 человека. Всего жертвами коронавируса в стране стало 182 429 россиян.

Кроме этого, за прошедший день от ковида выздоровело 14 180 жителей страны. Общее же число выздоровевших насчитывает 6 162 430 россиян.

Отметим, что на сегодняшний день самым эффективным средством по борьбе с коронавирусом является вакцинация. в России на данный момент одобрено пять вакцин от коронавирусной инфекции. Это «КовиВака», «Спутник V» Центра им. Гамалеи, его однокомпонентный вариант «Спутник Лайт», а также «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» центра «Вектор».

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