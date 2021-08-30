Вакцинация от коронавируса детей: Нужна ли она, ответил глава новосибирского "Вектора"

В настоящее время о вакцинации детей в России речи нет. Необходимость делать прививки несовершеннолетним может возникнуть позже, об этом рассказал Ринат Максютов, возглавляющий Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора во время прямого эфира кампании «Разберемся в вакцинах вместе», которая была организована обществом «Знание».
- Если говорить о детях, подростках, нашем будущем, конечно, необходимо иметь действенный инструмент защиты наших детей. <…> Мы должны иметь этот инструмент, но сегодня я не считаю, что есть необходимость вакцинировать наших детей. Дельта-вариант более опасен для детей, чем уханьский, но это другие порядки опасности в сравнении с взрослыми населением. <…> Мы должны зарегистрировать вакцину с возможностью применения для детей. Но с учетом циркулирующего сейчас дельта-штамма я не вижу оснований для начала вакцинации детей и подростков, - сказал Максютов.
По словам специалиста, дальнейшие мутации коронавируса могут привести к тому, что детей тоже будет нужно прививать.