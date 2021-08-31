Названо новое число зараженных коронавирусом в Бердске

Сегодня, 31 августа, оперативный штаб Новосибирской области по противодействию распространения коронавирусной инфекции сообщил о новых зараженных в Бердске. Так, за последние сутки в городе выявили 7 новых заболевших. Также, под медицинским наблюдением находится 400 жителей. Тестов взято 177. Выздоровевших и выписанных 2180. Всего в городе зарегистрировано 2328 случаев коронавирусной инфекции.
Напомним, в России на данный момент одобрено пять вакцин от коронавирусной инфекции. Это «КовиВак», «Спутник V» Центра им. Гамалеи, его однокомпонентный вариант «Спутник Лайт», а также «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» центра «Вектор».