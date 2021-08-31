Названо новое число зараженных коронавирусом в Бердске
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Названо новое число зараженных коронавирусом в Бердске

12:39:548/31/2021Фото: pixabay
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За все время пандемии в городе зафиксировали 2328 случаев ковида.

7 новых зараженных выявили в Бердске
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Сегодня, 31 августа, оперативный штаб Новосибирской области по противодействию распространения коронавирусной инфекции сообщил о новых зараженных в Бердске. Так, за последние сутки в городе выявили 7 новых заболевших. Также, под медицинским наблюдением находится 400 жителей. Тестов взято 177. Выздоровевших и выписанных 2180. Всего в городе зарегистрировано 2328 случаев коронавирусной инфекции.

Напомним, в России на данный момент одобрено пять вакцин от коронавирусной инфекции. Это «КовиВак», «Спутник V» Центра им. Гамалеи, его однокомпонентный вариант «Спутник Лайт», а также «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» центра «Вектор».

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