Медики ковидного госпиталя ЦГБ Бердска вытянули с того света пациентку с поражением легких
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Медики ковидного госпиталя ЦГБ Бердска вытянули с того света пациентку с поражением легких

1:23:348/31/2021,Валерия НипомнящаяФото: Минздрав НСО
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"Спасибо вам, уважаемые медработники, за ваш нелегкий труд", - сказала женщина.

Женщина лежала в больнице с 29 июля по 10 августа
Сюжет: Третья волна коронавируса
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В редакцию обратилась жительница Бердска Елена Гальцова, чтобы поблагодарить врачей ковидного госпиталя ЦГБ, который находится на ул. Попова 10/2.

Бердчанка заболела коронавирусом и попала в приемный покой больницы, где лежала с 29 июля по 10 августа текущего года. У нее было поражение легких. По словам бердчанки, медки буквально вытянули ее с того света. Потом женщина продолжила лечение дома.

- Хочу выразить свою благодарность врачам ковидного госпиталя. Коронавирус – болезнь коварная, теперь знаю это не понаслышке. Спасибо медицинским работникам, которые помогли мне справиться с ним. В первую очередь хочу поблагодарить врача – Лаптева Артема Евгеньевича - за грамотное лечение и чуткое отношение к больным. А также лечащего врача – Татьяну Сергеевну Рябкову. Низкий поклон медсестрам, которые день и ночь, не покладая рук по первому зову спешили на помощь. Это Евгения Соколова и Александра Петренко, которые так ювелирно попадали в очень проблемные вены. Они своим участием помогали преодолеть страх перед болезнью и возможными осложнениями. Забота и внимание младшей медсестры – Дарьи Панкиной - также способствовали моему выздоровлению. Спасибо вам за ваш нелегкий труд! Крепкого здоровья и благодарных пациентов! – поделилась пациентка ЦГБ в разговоре с "Курьер. Среда. Бердск" 31 августа.

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