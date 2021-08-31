Главврач Алла Дробинская: В крайне тяжелом состоянии находятся 22 пациента ковидного госпиталя Бердска

Главный врач Бердской центральной городской больницы Алла Дробинская рассказала о том, что в последнее время повысилась заболеваемость ОРВИ среди детей. Так, за выходные дни зарегистрировано до 15 вызовов бригад скорой медицинской помощи, из них в 8-10 случаях вызовы были к детям.
В Бердске отмечается снижение заболеваемости по коронавирусной инфекции. По словам Аллы Дробинской, тем не менее пациенты доставляются в крайне тяжелом состоянии. На сегодняшний день ковидном госпитале находятся 22 пациента с тяжелым течением коронавирусной инфекции.
Также, по словам медика, в городе крайне низкие темпы вакцинации. За пятницу, субботу и воскресенье минувшей недели было вакцинировано всего 102 человека. Всего же в городе вакцинировано первым компонентом 23185 человек. Это 45% от общего числа вакцинируемых жителей.
С 1 сентября Бердская центральная городская больница приступит к вакцинации против гриппа. Для этого уже получено 10 тысяч доз четырехвалентной вакцины «Ультрикс квадри», которая используется как для детей, так и взрослых. Ограничения составляют только граждане 60+. Записаться на вакцинацию можно по единому телефону – 5-56-10.