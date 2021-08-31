В Бердске срывают листовки кандидата в депутаты Наталья Слесаревой

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» поступило обращение от кандидата в депутаты Бердска Натальи Слесаревой. Она рассказала, что на некоторых информационных досках были сорваны её листовки. Не исключено, что их будут использовать в провокационных целях.
- Вчера я получила агитационный материал из типографии. Получила разрешение из Избиркома. Поехала и стала развешивать информационные листовки. Вечером, когда посмотрела – их уже не было. Когда я на ТОС "Терешкова" вешала свою листовку, подошла рядом живущая женщина. Сказала: «У нас будет один депутат. Мы за него будем голосовать. Вы нам здесь не нужны, не вешайте свои листовки».
Я решила подстраховаться от того, чтобы листовки не использовали в провокационных целях. Только для этого я написала заявление в ТИК. Чтобы себя обезопасить. Есть некоторые кандидаты, которые поступают нечестно и недобросовестно. Я не буду опускаться до их уровня. Я не переживаю о том, как ведут себя конкуренты. Я всегда играю честно, открыто и по закону, - поделилась Наталья Слесарева в разговоре с «Курьер. Среда. Бердск» 31 августа.
Мы обратились за комментарием в территориальную избирательную комиссию Бердска.
- Наталья Петровна принесла заявление не для того, чтобы мы нашли, кто это сделал. А для того, чтобы уведомить нас. Если вдруг сорванные листовки где-то разместят, чтобы на неё не пало подозрение, что она что-то незаконное совершает. Мы его просто приобщим заявление к нашим документам. Когда нам поступает жалоба от одного кандидата на другого, что он срывает листовки, мы не ищем нарушителей закона. Жалобы направляются в полицию. Кандидатам рекомендуем сразу обращаться туда, - отметила председатель ТИК Наталья Фокина.
Напомним, что Наталья Слесарева известна своей активной деятельностью: борьбой против строительства полигона ТБО возле бердского кладбища, против строительства исправительного центра ГУФСИН на месте воинской части и против сноса частного сектора в центре Бердска. Также Наталья выдвигала свою кандидатуру на пост главы города Бердска. Протестная деятельность Слесаревой выражается в пикетах и митингах. Также Наталья Петровна не пропускает публичные слушания в администрации города и различные собрания.
Наталья Слесарева живет в Бердске с 1975 года, свою общественную деятельность начала в 2003 году, вскоре стала председателем ТОС микрорайона Озерный. Сейчас она в составе городской общественной палаты, общественной организации «Зеленый патруль», в женском совете Бердска.