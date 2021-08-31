Еще 13 пациентов с коронавирусом скончались в Новосибирской области на 31 августа
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31.08
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Еще 13 пациентов с коронавирусом скончались в Новосибирской области на 31 августа

4:12:028/31/2021Фото: Минздрав НСО
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Всего в регионе от коронавируса умерли 2 657 человек.

Коронавирусом тяжело болеют
Сюжет: Третья волна коронавируса
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31 августа в Новосибирской области зарегистрирован 58 501 случай заражения коронавирусной инфекцией, в том числе у 4 507 детей по данным оперативного штаба. За сутки количество заразившихся увеличилось на 175 человек. Однако 106 пациента выздоровели.

Тринадцать человек скончались: мужчины в возрасте 69 лет, 82 года и одиннадцать женщин в возрасте от 60 до 88 лет. Напомним, всего в регионе от коронавируса умерли 2 657 человек.
Отметим, что в региональных инфекционных стационарах с диагнозом COVID-1 находятся 2 168 пациентов, в том числе 37 детей. В отделениях реанимации – 160 человек, на ИВЛ – 18.
За сутки зарегистрировано 572 обращения с ОРВИ.

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