Ученые Южной Африки отслеживают новый очень опасный вариант коронавируса
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Ученые Южной Африки отслеживают новый очень опасный вариант коронавируса

2:00:369/1/2021Фото: pixabay.com
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Ученые NICD в понедельник заявили, что C.1.2. только «присутствует на очень низких уровнях».

Южная Африка - наиболее пострадавшая страна на континенте
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Ученые в Южной Африке наблюдают за новым вариантом коронавируса с необычно высокой частотой мутаций, частота которых постепенно увеличивается в последние месяцы, сообщил в понедельник Национальный институт инфекционных заболеваний.

Вариант, известный как С.1.2., помеченный на прошлой неделе Квазулу-Натал исследований и инноваций и секвенирования платформы в препринт исследовании, которое еще будет рецензируемых.

В то время как большинство случаев коронавируса в Южной Африке в настоящее время вызвано вариантом Delta, впервые обнаруженным в Индии, C.1.2. привлек внимание ученых, потому что его мутации почти в два раза быстрее, чем наблюдаемые в других глобальных вариантах, пишет medicalxpress.com.

Однако его частота остается относительно низкой, и до сих пор он был обнаружен менее чем в трех процентах геномов, секвенированных с тех пор, как он был впервые обнаружен в мае, хотя в прошлом месяце этот показатель увеличился с 0,2 до двух процентов.

Ученые NICD в понедельник заявили, что C.1.2. только «присутствует на очень низких уровнях» и что еще слишком рано предсказывать, как он может развиваться.

«На данном этапе у нас нет экспериментальных данных, подтверждающих, как он реагирует с точки зрения чувствительности к антителам», - заявила исследователь NICD Пенни Мур во время виртуального брифинга для прессы.

Но «у нас есть большая уверенность в том, что вакцины, которые внедряются в Южной Африке, будут и дальше защищать нас от тяжелых болезней и смерти», - добавила она.

На данный момент C.1.2 был обнаружен во всех девяти провинциях Южной Африки, а также в других частях мира, включая Китай, Маврикий, Новую Зеландию и Великобританию.

Однако это недостаточно часто, чтобы квалифицироваться как «вариант интереса» или «вариант, вызывающий озабоченность», как, например, варианты Delta и Beta с высокой степенью передачи, которые появились в Южной Африке в конце прошлого года.

Южная Африка - наиболее пострадавшая страна на континенте, где на сегодняшний день зарегистрировано более 2,7 миллиона случаев COVID, из которых не менее 81830 закончились смертельным исходом.

Бета-вариант вызвал вторую волну инфекций в декабре и январе, и в настоящее время страна борется с устойчивой третьей волной с доминированием дельты, которая, по прогнозам, наложится на надвигающуюся четвертую.

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