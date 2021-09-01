Ученые выявили ахиллесову пяту короновируса: виновата стыковка
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Ученые выявили ахиллесову пяту короновируса: виновата стыковка

2:30:459/1/2021,Йоханнеса АнгерераФото: pixabay.com
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Можно сделать вывод, что люди, которые в достаточной степени вырабатывают антитела против свернутого RBD, защищены от инфекций SARS-CoV-2

Важный вывод: высокие уровни антител против свернутого шипованного белка , и особенно против содержащегося в нем RBD, препятствуют связыванию вируса с клетками человека
Сюжет: Третья волна коронавируса
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По данным исследовательской группы MedUni Vienna, возглавляемой аллергологом и иммунологом Рудольфом Валента из Центра патофизиологии, инфектиологии и иммунологии, около 20% выздоровевших от COVID-19 не развивают иммунную защиту против SARS-CoV-2. Их исследование показало, что решающая иммунная защита, которая предотвращает стыковку вируса и вторжение в клетки организма, возникает только тогда, когда человек способен формировать специфические антитела против свернутого рецепторсвязывающего домена (RBD) белка шипа. Этот стыковочный узел не претерпевает значительных изменений при мутации вируса. Однако некоторые люди не могут этого сделать по разным причинам. Вакцина на основе антигена, нацеленная на RBD, могла бы предоставить решение, но такая вакцина пока недоступна. Исследование было опубликовано в журнале Allergy .

Год назад группа исследователей во главе с руководителями исследований Рудольфом Валента и Винфридом Ф. Пиклом из Венского центра патофизиологии, инфекций и иммунологии MedUni исследовала иммунный статус исходной группы пациентов, выздоровевших после легкого течения COVID-19. Одно из открытий того времени заключалось в том, что значительная часть инфицированных пациентов не могла образовывать защитные антитела против SARS-CoV-2, пишет medicalxpress.com.

В недавно опубликованном последующем исследовании Валента и его команда проанализировали антительный ответ более широкой когорты после легкой и тяжелой инфекции SARS-CoV-2. В исследовании использовалась технология микрочипов (чипов), разработанная в MedUni Vienna, в которой большое количество вирусных антигенов наносится на микроскопический чип с помощью роботизированной установки для определения пятен. Кроме того, перекрывающиеся фрагменты белка (пептиды) этих вирусных антигенов были прикреплены к чипу, покрывая весь спайковый белок, на котором расположен рецептор-связывающий домен (RBD). Это домен, с помощью которого вирус SARS-CoV-2 связывается с рецептором ACE2 клеток человека.

Исследователи ожидали увидеть иммунный ответ на пептиды, но антитела были сформированы исключительно против интактного трехмерно свернутого шипованного белка. Белки приобретают свою трехмерную форму в результате физически индуцированного процесса сворачивания белков. Теперь выясняется, что вирусу SARS-CoV-2 необходим трехмерно свернутый белок для стыковки с клетками организма. Только ответ антител против свернутого белка, но не против его частей, защищает от инфекции.

Это приводит к одному важному выводу: высокие уровни антител против свернутого шипованного белка , и особенно против содержащегося в нем RBD, препятствуют связыванию вируса с клетками человека. Однако, если кто-то не может образовывать антитела против свернутого RBD, человек не будет хорошо защищен. Исследователи также показали, что только свернутый RBD, но не развернутый RBD, генерирует иммунную защиту при иммунизации. Поскольку используемые в настоящее время генетические вакцины имитируют инфекцию, вполне возможно, что прорывы в вакцинации можно объяснить неспособностью выработать антитела против свернутого RBD.

Таким образом, можно сделать вывод, что люди, которые в достаточной степени вырабатывают антитела против свернутого RBD, защищены от инфекций SARS-CoV-2. Эти антитела легко измерить в крови с помощью тестов нейтрализации. К сожалению, у 20% выздоровевших от COVID-19 и, вероятно, тех, кто был вакцинирован, эти антитела не вырабатываются. Валента объясняет, что «нам срочно необходимо разработать антигенную вакцину на основе RBD, которая была бы разработана для преодоления невосприимчивости к RBD. Эта вакцина была бы очень эффективной для индукции специфичных для RBD и, таким образом, нейтрализации антител, уровни которых можно было бы поддерживать на высоком уровне с помощью бустерной вакцины. «Таким образом, мы могли бы также использовать« ахиллесову пяту »вируса, место стыковки которого существенно не меняется при мутациях», - добавляет Валента.

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коронавирусCOVID-19антитела вакцина
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