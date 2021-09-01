Очень дешевый препарат помогает в лечении тяжелобольных пациентов ковидом

Метопролол, препарат, широко используемый для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, полезен при назначении пациентам с COVID-19. Это результаты исследования, проведенного исследователями Национального центра исследований кардиоваскулярных заболеваний (CNIC), опубликованные сегодня в Журнале Американского колледжа кардиологии ( JACC ).
Самая тяжелая форма COVID-19 - тяжелая дыхательная недостаточность, которая требует интубации и связана с высоким уровнем смертности. Легочная инфекция вирусом SARS-CoV2 может прогрессировать до острого респираторного дистресс-синдрома (ARDS), в котором воспаление и гиперактивация нейтрофилов играют центральную роль. В настоящее время отсутствуют методы лечения ОРДС, связанного с COVID-19.
Исследование возглавил доктор Борха Ибаньес, руководитель группы трансляционной лаборатории сердечно-сосудистой визуализации и терапии в CNIC, кардиолог больницы Университарио Фундасьон Хименес Диас (FJD) в Мадирде и член сети сердечно-сосудистых исследований CIBERCV. Исследовательская группа недавно обнаружила, что метопролол, хорошо зарекомендовавший себя бета-блокатор, оказывает очень избирательное действие на гиперактивированные нейтрофилы в ситуациях острого стресса, таких как инфаркт миокарда. Учитывая центральную роль нейтрофилов в ОРДС, команда ученых предположила, что метопролол может быть эффективным средством лечения пациентов с тяжелой формой COVID-19, пишет medicalxpress.com.
MADRID-COVID - это рандомизированное клиническое исследование, проводимое в тесном сотрудничестве между CNIC и службами кардиологии, интенсивной терапии, пульмонологии и биобанка больницы FJD. В этом пилотном исследовании изучалось влияние внутривенного введения метопролола на воспаление легких и респираторную функцию у пациентов с тяжелой формой COVID-19, интубированных после развития ОРДС.
Описывая исследование, доктор Ибаньес пояснил, что команда «рандомизировала 20 интубированных пациентов с COVID-19 для внутривенного введения метопролола (15 мг в день в течение 3 дней) или в контрольную группу, которая не получала метопролол. Мы проанализировали воспалительный инфильтрат в бронхоальвеолярная жидкость до и после лечения, а также отслеживались параметры клинического прогрессирования, такие как оксигенация и количество дней на ИВЛ».
Соавтор Эдуардо Оливер, сотрудник Института Рамона и Кахала из CNIC, подтвердил, что лечение метропрололом внутривенно «значительно уменьшило инфильтрацию нейтрофилов в легких и улучшило оксигенацию». Специалист по интенсивной терапии Арнольдо Сантос, который координировал часть исследования в отделении интенсивной терапии, указал, что команда увидела «четкую тенденцию среди пациентов, получавших метопролол, требовать меньшее количество дней на ИВЛ и, следовательно, более короткое пребывание в отделении интенсивной терапии».
Д-р Ибаньес добавил, что «хотя мы должны проявлять осторожность в отношении этих результатов пилотного исследования, мы отметили, что лечение метопрололом в этих клинических условиях безопасно, связано с очень значительным снижением инфильтрации легких и, по-видимому, приводит к очень серьезным последствиям. быстрое улучшение оксигенации пациентов ».
Поэтому исследователи предлагают внутривенное введение метопролола как «многообещающее вмешательство, которое может улучшить прогноз тяжелобольных пациентов с COVID-19». Они также подчеркивают, что метопролол - безопасный и дешевый препарат (стоимость ежедневного лечения ниже 2 евро), который легко доступен.
Первый совместный автор Агустин Клементе-Морагон добавил, что «эффект метопролола на гиперактивацию воспалительных клеток, участвующих в ОРДС, является исключительным для этого бета-блокатора». В предыдущем экспериментальном исследовании та же группа недавно продемонстрировала, что другие явно похожие бета-адреноблокаторы не влияют на обострение воспаления легких.
Это исследование является ярким примером сотрудничества фундаментальных и клинических исследователей. Действительно, первые четыре автора внесли равный вклад в исследование; двое - базовые исследователи (Клементе-Морагон и Оливер), один - кардиолог (Мартинес-Милла) и один - специалист по интенсивной терапии (Сантос).
Д-р Валентин Фустер, генеральный директор CNIC и один из исследователей этого исследования, указал, что «хотя это было пилотное исследование и его необходимо будет подтвердить в более крупном исследовании, безопасность, доступность и устойчивый биологический эффект метопролола могут быть объединены. достаточно, чтобы рассмотреть возможность его использования у молодых пациентов, поступивших в отделение интенсивной терапии с тяжелой формой COVID-19 ».
Исследовательская группа во главе с доктором Ибаньесом недавно получила финансирование от Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) для клинического исследования, чтобы окончательно продемонстрировать клинические преимущества метопролола у 350 пациентов с ADRS, госпитализированных в 14 отделений интенсивной терапии по всей Испании. Клиническое исследование MAIDEN будет координироваться исследовательской сетью CIBER по сердечно-сосудистой системе и будет включать в себя участие специалистов по сердечно-сосудистой и респираторной системам.