В США впервые с января зарегистрировано 100000 госпитализаций.
Новое британское исследование показало, что дельта-вариант COVID-19 удваивает риск госпитализации для непривитых людей.
В новом исследовании, опубликованном в британском журнале The Lancet, изучалось влияние дельта-варианта на общественное здоровье и социальные меры.
Этот вариант был выявлен в 154 странах и стал наиболее распространенным вариантом в последние месяцы, пишет foxnews.com.
Исследователи изучили чуть менее 8700 пациентов с дельта-вариантом и около 34 600 пациентов с альфа-вариантом, что было подтверждено секвенированием генома.
Они обнаружили, что пациенты, инфицированные дельта-вариантом, в два раза чаще попадают в больницу по сравнению с пациентами с альфа-вариантом.
«Посещаемость неотложной помощи в сочетании с госпитализацией также была выше для пациентов с дельта-вариантом, демонстрируя более широкое использование служб неотложной помощи, а также стационарную госпитализацию », - говорится в исследовании.
По сообщению The New York Times, США достигли нового пика госпитализаций: в среднем 100000 в день впервые с зимнего пика в начале этого года, когда впервые стали доступны вакцинации.
В январе 2021 года средний скользящий средний семидневный показатель госпитализаций в США составил около 137 500 человек.
Флорида переживает самый серьезный кризис госпитализации в стране: 79 госпитализаций на 100 000 человек за последние 14 дней. Другие штаты на юге, в том числе Алабама (61 на 100000), Миссисипи (59 на 100000) и Джорджия (58 на 100000) сталкиваются с аналогичными трудностями - а также с одними из самых низких показателей вакцинации: в штатах Миссисипи и Алабама полностью вакцинировано чуть менее 38% населения.
По данным CBS News, количество смертей по всей стране также выросло на 355% с начала июля. 24 августа в Луизиане было зарегистрировано 139 смертей за один день.
Дельта увеличивает риск в два раза для непривитых заболеть ковидом
В январе 2021 года средний скользящий средний семидневный показатель госпитализаций в США составил около 137 500 человек.
В США впервые с января зарегистрировано 100000 госпитализаций.
Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.
Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.
Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
От редакции
Вирус будет и дальше мутировать?
Ваше мнение ценно: оставьте комментарий
На нашем сайте нельзя:
- нецензурно выражаться;
- писать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов;
- угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить";
- писать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания;
- прямо или косвенно способствовать разжиганию межнациональной розни, в том числе и ущемлению прав или оскорблению других пользователей сайта на основе их расы, национальности или религиозных убеждений;
- публиковать комментарии, содержащие рекламные материалы;
- публиковать комментарии, содержащие информацию о средствах и способах лишения жизни;
- публиковать комментарии, написанные целиком заглавными буквами;
- обсуждать действия модераторов;
- публиковать комментарии, противоречащие законодательству РФ.
Администрация имеет право на свое усмотрение удалять комментарии с элементами троллинга, то есть провоцирующие на флейм, конфликты, мешающие обсуждению, уводящие от темы, а так же комментарии, переводящие конструктивное обсуждение в перепалку, вброс клеветы, компромата и слухов. Решение по удалению подобных комментариев единолично принимает дежурный модератор.