Дельта увеличивает риск в два раза для непривитых заболеть ковидом
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
31.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Дельта увеличивает риск в два раза для непривитых заболеть ковидом

4:00:019/1/2021,Peter AitkenФото: pixabay.com
0

В январе 2021 года средний скользящий средний семидневный показатель госпитализаций в США составил около 137 500 человек.

Исследователи изучили чуть менее 8700 пациентов с дельта-вариантом и около 34 600 пациентов с альфа-вариантом
Сюжет: Третья волна коронавируса
Очень дешевый препарат помогает в лечении тяжелобольных пациентов ковидом

Очень дешевый препарат помогает в лечении тяжелобольных пациентов ковидомУченые выявили ахиллесову пяту короновируса: виновата стыковкаЕщё 662 новости

В США впервые с января зарегистрировано 100000 госпитализаций.
Новое британское исследование показало, что дельта-вариант COVID-19 удваивает риск госпитализации для непривитых людей.
В новом исследовании, опубликованном в британском журнале The Lancet, изучалось влияние дельта-варианта на общественное здоровье и социальные меры.
Этот вариант был выявлен в 154 странах и стал наиболее распространенным вариантом в последние месяцы, пишет foxnews.com.
Исследователи изучили чуть менее 8700 пациентов с дельта-вариантом и около 34 600 пациентов с альфа-вариантом, что было подтверждено секвенированием генома.
Они обнаружили, что пациенты, инфицированные дельта-вариантом, в два раза чаще попадают в больницу по сравнению с пациентами с альфа-вариантом.
«Посещаемость неотложной помощи в сочетании с госпитализацией также была выше для пациентов с дельта-вариантом, демонстрируя более широкое использование служб неотложной помощи, а также стационарную госпитализацию », - говорится в исследовании.
По сообщению The New York Times, США достигли нового пика госпитализаций: в среднем 100000 в день впервые с зимнего пика в начале этого года, когда впервые стали доступны вакцинации.
В январе 2021 года средний скользящий средний семидневный показатель госпитализаций в США составил около 137 500 человек.
Флорида переживает самый серьезный кризис госпитализации в стране: 79 госпитализаций на 100 000 человек за последние 14 дней. Другие штаты на юге, в том числе Алабама (61 на 100000), Миссисипи (59 на 100000) и Джорджия (58 на 100000) сталкиваются с аналогичными трудностями - а также с одними из самых низких показателей вакцинации: в штатах Миссисипи и Алабама полностью вакцинировано чуть менее 38% населения.
По данным CBS News, количество смертей по всей стране также выросло на 355% с начала июля. 24 августа в Луизиане было зарегистрировано 139 смертей за один день.

Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
Реальное фото Пугачевой потрясло россиян
Застреленные и связанные: за неделю в реке найдено более 40 тел
Трагическая новость: врачи изо всех сил спасают жену Шаляпина
Потеря для РФ: Елена Стефанович умерла прямо в реанимации
Сил не хватило: умерла звезда фильма «Москва слезам не верит»
В Турции разбился российский самолет: погибли все на борту
Ведущего Первого канала попытались убить прямо на съемках
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Последние слова погибшего пилота под Москвой: что успел сказать
Скандал в РФ: что устроили мусульманки на пляже
Названа невосприимчивая к COVID группа людей
Трагедия в Москве: братья убили жениха на свадьбе
Найден предмет, который взорвал автобус в Воронеже
Ей было 31: на дне озера нашли тумбочку с телом россиянки
Труп на площади в Москве оказался сыном артиста РФ
Медведь растерзал 26-летнюю девушку на глазах у ее друзей
коронавирусCOVID-19антитела вакцина
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вирус будет и дальше мутировать?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Очень дешевый препарат помогает в лечении тяжелобольных пациентов ковидом
3:30:05 9/1/2021
Очень дешевый препарат помогает в лечении тяжелобольных пациентов ковидом
Ежедневное употребление грецких орехов снижает уровень плохого холестерина и может снизить риск сердечно-сосудистых заболевани
3:00:03 9/1/2021
Ежедневное употребление грецких орехов снижает уровень плохого холестерина и может снизить риск сердечно-сосудистых заболевани
Ученые выявили ахиллесову пяту короновируса: виновата стыковка
2:30:45 9/1/2021
Ученые выявили ахиллесову пяту короновируса: виновата стыковка
Ученые Южной Африки отслеживают новый очень опасный вариант коронавируса
2:00:36 9/1/2021
Ученые Южной Африки отслеживают новый очень опасный вариант коронавируса
Важное исследование показывает, что простой обмен соли может предотвратить миллионы смертей каждый год
1:30:59 9/1/2021
Важное исследование показывает, что простой обмен соли может предотвратить миллионы смертей каждый год
Исследование показывает, как учащенное сердцебиение может влиять на процессы принятия решений в мозге
1:00:47 9/1/2021
Исследование показывает, как учащенное сердцебиение может влиять на процессы принятия решений в мозге
Какова цель брака? 3 важнейших элемента современного брака
12:30:24 9/1/2021
Какова цель брака? 3 важнейших элемента современного брака
Пастила из сливы – рецепт
11:20:39 8/31/2021
Пастила из сливы – рецепт
БердскШкольников Бердска переведут на дистант в четвертую волну коронавируса
11:06:29 8/31/2021
Школьников Бердска переведут на дистант в четвертую волну коронавируса
Больных раком детей будут лечить в детских больницах до 21 года
10:45:46 8/31/2021
Больных раком детей будут лечить в детских больницах до 21 года