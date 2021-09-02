Вакцина COVID-19 выявляет антитела у 90% людей, принимающих иммунодепрессанты

Вакцинация против COVID-19 вызвала ответные реакции антител почти у девяти из 10 человек с ослабленной иммунной системой, хотя их ответы были лишь примерно на одну треть сильнее, чем у здоровых людей, согласно исследованию, проведенному учеными из Медицинской школы Вашингтонского университета в г. Святой Луи.
В исследовании, опубликованном 30 августа в Annals of Internal Medicine , изучались люди, принимающие иммунодепрессанты для лечения хронических воспалительных заболеваний, таких как воспалительное заболевание кишечника и ревматоидный артрит. По словам исследователей, поскольку минимальный уровень антител, необходимых для защиты, не установлен, было трудно сказать, достаточно ли достигнуты уровни, достигнутые людьми, принимающими препараты, подавляющие иммунитет, для защиты от тяжелого COVID-19. Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) недавно рекомендовали людям, принимающим иммунодепрессанты, получить третью дозу вакцины для усиления их иммунных ответов, пишет medicalxpress.com.
Тем не менее открытие того факта, что вакцинация против COVID-19 вызывает реакцию у людей с ослабленной иммунной системой, даже если она не такая сильная, является обнадеживающей новостью для населения, которое сталкивается с высоким риском серьезного заболевания.
«Некоторые из наших пациентов не решались пройти вакцинацию, что прискорбно, потому что они подвергаются повышенному риску более серьезных случаев COVID-19, если они заразятся, по сравнению с теми, кто не принимает иммуносупрессивные препараты», - сказал соавтор. старший автор Альфред Ким, доктор медицинских наук, доцент медицины, который лечит пациентов с аутоиммунными заболеваниями в больнице Барнс-Еврей. «Некоторые из них обеспокоены тем, что вакцинация может вызвать обострение их болезни, но мы не видели, чтобы это произошло. Другие не видят смысла вакцинации, потому что думают, что лекарства, которые они принимают для лечения их аутоиммунного состояния, предотвратят им от выработки иммунного ответак вакцине. Мы обнаружили, что подавляющее большинство пациентов с ослабленным иммунитетом и аутоиммунными заболеваниями способны вызывать реакцию антител после вакцинации против COVID-19. Очевидно, что для этого населения есть выгода ".
Когда в декабре 2020 года были разрешены первые вакцины против COVID-19 для экстренного использования, Ким беспокоился о том, насколько хорошо они подействуют на его пациентов. Предыдущие исследования показали, что иммунодепрессанты могут притуплять реакцию людей на другие вакцины, например, против гриппа и пневмококковых заболеваний.
Ким и соавтор исследования Али Эллебеди, доктор философии, доцент кафедры патологии и иммунологии, медицины и молекулярной микробиологии, решили определить, насколько хорошо люди, принимающие иммунодепрессанты, реагируют на вакцинацию от COVID-19. Соавторы Параккал Дипак, MBBS, доцент медицины в отделении гастроэнтерологии, Усоб Ким, доктор философии, научный сотрудник лаборатории Элбеди, и Майкл Пейли, доктор медицины, доктор философии, инструктор по медицине в отделении ревматологии с помощью других коллег из Вашингтонского университета и Калифорнийского университета в Сан-Франциско собрали группу участников, состоящую из 133 пациентов и 53 здоровых людей для сравнения.Каждый из пациентов принимал как минимум одно иммунодепрессивное лекарство от таких заболеваний, как воспалительное заболевание кишечника., ревматоидный артрит, спондилоартрит, волчанка и рассеянный склероз.
Участники предоставили образцы крови в течение двух недель до получения первой дозы вакцины Pfizer или Moderna и в течение трех недель после получения второй дозы. Исследователи измерили уровни антител каждого участника и подсчитали количество продуцирующих антитела клеток в их образцах крови. Все пациенты оставались на назначенных им схемах приема лекарств, за исключением трех, чье лечение было приостановлено в течение одной недели после иммунизации.
Все здоровые участники и 88,7% участников с ослабленным иммунитетом вырабатывали антитела против вируса, вызывающего COVID-19. Однако уровни антител и количество антителопродуцирующих клеток в иммуносупрессивной группе были на одну треть выше, чем в здоровой группе.
«Никто не знает, какой минимальный уровень антител необходим для защиты», - сказал Эллебеди. «Мы просто не знаем, защищены ли люди с низким, но определяемым уровнем антител. Это та неопределенность, которая оправдывает необходимость введения третьей дозы, тем более что у нас есть эти высокоинфекционные варианты, которые способны даже вызывать прорывные инфекции. среди здоровых людей ».
Два класса препаратов привели к особенно слабым иммунным ответам. Только 65% людей, принимающих глюкокортикоиды, и 60% людей, принимающих терапию, истощающую В-клетки, развили обнаруживаемые реакции антител. С другой стороны, люди, принимавшие антиметаболиты, такие как метотрексат, ингибиторы TNF или ингибиторы JAK, не вызывали значительно более слабых иммунных ответов, чем люди, не принимавшие эти препараты.
Альфред Ким, Эллебеди и его коллеги готовятся проследить за той же группой участников, когда они получают свои третьи снимки. Если третья доза позволит людям, принимающим иммунодепрессанты, достичь уровня антител, наблюдаемого у здоровых людей после второй дозы, Альфред Ким сказал, что он почувствует себя лучше в отношении того, насколько хорошо вакцина защищает его пациентов.
«Получение этой дополнительной дозы может помочь смягчить эту потерю реакции», - сказал он. «Для людей с ослабленным иммунитетом действительно важно получить эту дозу, чтобы максимально повысить их способность защитить себя от SARS-CoV-2».