Путин предложил новыми выплатами поддержать детей от рождения до окончания школы
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Путин предложил новыми выплатами поддержать детей от рождения до окончания школы

8:02:469/2/2021
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По мнению президента, в России пока недостаточно поддерживаются семьи с детьми.

Мер поддержки детей в России пока недостаточно, заявил Путин

Как заявил президент России Владимир Путин, государство недостаточно поддерживает семьи с детьми, несмотря на то, что в 2021 году ввели новые пособия и выплаты.

"Нет пока целого набора от рождения и до окончания школы, а он должен у нас быть. Я об этом говорил уже неоднократно и просил правительство над этим поработать", — высказался глава государства в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа 2 сентября.

Специальные меры поддержки семей с детьми президент предложил организовать именно на Дальнем Востоке.

"Так же как мы создаем в экономике наиболее привлекательные условия, чтобы здесь капиталы вкладывали, так же и нужно создавать условия для семей, чтобы привлекательно было заводить детей именно здесь, а не на других каких-то территориях", — пояснил Путин.

Как сообщал "курьер. Среда. Бердск", в августе по указу президента родителям школьников выплатили по 10 000 рублей на подготовку к новому учебному году.

По поручению российского лидера с 1 сентября больничный по уходу за ребенком до 7 лет включительно оплачивают в размере 100% среднего заработка вне зависимости от стажа.

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