Почему вакцинированные теряют более 80% иммунитета против ковида через шесть месяцев после прививки: исследование
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Почему вакцинированные теряют более 80% иммунитета против ковида через шесть месяцев после прививки: исследование

6:00:419/4/2021Фото: pexels.com
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В начале пандемии более высокая смертность от COVID-19 среди жителей домов престарелых сделала их приоритетными для вакцинации.

Резкий спад особенно проблематичен для пожилых людей
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Новое межведомственное исследование, проведенное Университетом Кейс Вестерн Резерв в партнерстве с Университетом Брауна, показало, что количество антител к COVID-19, вырабатываемых вакциной Pfizer, резко снизилось у пожилых жителей дома престарелых и лиц, ухаживающих за ними, через шесть месяцев после получения второй прививки.

Дэвид Канадей, профессор Медицинского факультета, и группа исследователей изучили образцы крови 120 жителей дома престарелых Огайо и 92 медицинских работников. В частности, они изучили гуморальный иммунитет, также называемый иммунитетом, опосредованным антителами, чтобы измерить защиту организма от коронавируса, пишет medicalxpress.com.

Исследователи, включая группу лаборатории Гарвардского университета, обнаружили, что уровни антител у людей снизились более чем на 80% через шесть месяцев; Согласно исследованию, результаты были одинаковыми для пожилых людей (средний возраст 76 лет), лиц, осуществляющих уход (средний возраст 48 лет), и пожилых людей.

После представления своих неопубликованных результатов непосредственно старшему персоналу Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) исследователям было предложено как можно скорее опубликовать данные в открытом доступе, «чтобы мы могли вступить в диалог и принять решение. для рекомендаций по ревакцинации », - сказал Канадей. В результате исследователи опубликовали результаты на medRxiv , онлайн-сервере препринтов для исследований в области здравоохранения, основанном лабораторией Колд-Спринг-Харбор (CSHL), Йельским университетом и BMJ, глобальным поставщиком медицинских знаний, в то время как исследование находится на рассмотрении. в традиционном рецензируемом журнале.

Резкий спад особенно проблематичен для пожилых людей, поскольку более ранние исследования, проведенные Канадей и его коллегами, показали, что в течение двух недель после получения второй дозы вакцины и того, что они считались «полностью вакцинированными», пожилые люди, которые ранее не заразились COVID-19, уже показали сниженный ответ антител, который был значительно ниже, чем у младших опекунов. К шести месяцам после вакцинации кровь 70% жителей этого дома престарелых имела «очень плохую способность нейтрализовать коронавирусную инфекцию в лабораторных экспериментах», - сказал Канадей.

Новое исследование является частью гранта на 2,3 миллиона долларов, предоставленного Национальными институтами здравоохранения CWRU и Брауновскому университету. Эта работа привела к получению в начале августа еще одного гранта на 4,9 миллиона долларов от CDC компании Canaday и двух других главных исследователей - Стефана Гравенштейна и Элизабет Уайт из Университета Брауна - для изучения того, как долго сохраняется иммунитет у жителей дома престарелых, и для исследования бустерных вакцин.

Результаты, по словам Канадей, подтверждают рекомендацию CDC о ревакцинации, особенно для пожилых людей, из-за ослабления иммунитета. И эти ускорители еще более важны, поскольку вариант Delta распространяется по всей стране.

В начале пандемии более высокая смертность от COVID-19 среди жителей домов престарелых сделала их приоритетными для вакцинации. Большинство жителей домов престарелых получили вакцину Pfizer в соответствии с разрешениями на использование в чрезвычайных ситуациях, потому что это была первая вакцина, доступная на рынке.

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