Коронавирусом болеет 141 житель Бердска на 4 сентября: Выявили новых зараженных за сутки

Новые данные о ситуации с коронавирусом в Бердске стали известны "Курьер. Среда Бердск" утром 4 сентября.
По информации городского оперативного штаба, за последние сутки на субботу в Бердске выявили 6 новых случая заражения COVID-19. Таким образом, общее число зараженных бердчан с начала пандемии (с марта 2020 года) выросло до 2354.
Как сообщили в оперштабе, на сегодняшний день под медицинским наблюдением находятся 292 жителя Бердска.
Выздоровевшими за все время пандемии на 4 сентября признаны 2213 бердчан с подозрением на ковид. Следовательно, сейчас болеет коронавирусной инфекцией 141 горожанин.
Но за последние сутки медики взяли еще 151 тест на определение ковид-статуса бердчан с симптомами ОРВИ.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в преддверии четвертой волны коронавируса в Бердске началась ревакцинация - повторно ставят прививки тем, кто привился полгода назад. Одновременно во всех бердских пунктах вакцинации можно поставить первую прививку.