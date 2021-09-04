Коронавирусом болеет 141 житель Бердска на 4 сентября: Выявили новых зараженных за сутки
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Коронавирусом болеет 141 житель Бердска на 4 сентября: Выявили новых зараженных за сутки

10:50:599/4/2021
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Как сообщили в оперштабе, на сегодняшний день под медицинским наблюдением находятся 292 жителя Бердска с подозрением на ковид. 

Ковидный госпиталь в Бердске пока работает

Новые данные о ситуации с коронавирусом в Бердске стали известны "Курьер. Среда Бердск" утром 4 сентября.

По информации городского оперативного штаба, за последние сутки на субботу в Бердске выявили 6 новых случая заражения  COVID-19. Таким образом, общее число зараженных бердчан с начала пандемии (с марта 2020 года) выросло до 2354.

Как сообщили в оперштабе, на сегодняшний день под медицинским наблюдением находятся 292 жителя Бердска.

Выздоровевшими за все время пандемии на 4 сентября признаны 2213 бердчан с подозрением на ковид. Следовательно, сейчас болеет коронавирусной инфекцией 141 горожанин.

Но за последние сутки медики взяли еще 151 тест на определение ковид-статуса бердчан с симптомами ОРВИ.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в преддверии четвертой волны коронавируса в Бердске началась ревакцинация - повторно ставят прививки тем, кто привился полгода назад. Одновременно во всех бердских пунктах вакцинации можно поставить первую прививку.

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