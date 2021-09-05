Мусорную реформу заморозить требуют в Госдуме и экологи: Регоператоров - разогнать, свалки - запретить

Разогнать региональных операторов, занимающихся вывозом мусора на свалки, и построить современные заводы по переработке бытовых отходов в российских регионах предложил лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов.
По его словам, без использования современных технологий проводить реформу нельзя. Миронов отметил, что не видел ни одного региона, где бы мусорная проблема не стояла остро.
-Партия власти пролоббировали мусорную реформу. Фракция «СР» голосовала «против». Мы говорили, что страна к этому не готова, но в регионах быстро назначили операторов, которые как плохо вывозили мусор на свалки, так и вывозят. При этом на 40% повысились тарифы, - высказался председатель партии.
Сергей Миронов привел в пример опыт Дании, где покупают мусор, чтобы без сжигания перерабатывать его на заводах - страна сохраняет экологию и зарабатывает деньги.
-У России же только два варианта: свалка или так называемая «современная» мусоросжигающая технология. Совершенно очевидно, что никакой реформы нет. Просто кто-то хочет залезть в карман гражданам и зарабатывать с использованием полигонов. При этом в России есть разработки для переработки мусора. Но эти технологии не используются, потому что дельцы не хотят вкладывать инвестиции в переработку. Проблему надо решать, и для начала необходимо разогнать всех региональных операторов, - был категоричен Сергей Миронов на встрече с избирателями в Краснодаре, где люди жаловались на безобразия с отходами.
Миронова поддерживает новосибирский эколог Евгений Книжник. По его словам, одна из проблем российской мусорной реформы заключается в том, что сейчас кто угодно и где угодно может предложить свой земельный участок под полигон. А власть с большой радостью подпишется, поскольку свалок не хватает. Другого, кроме как складирования отходов под открытым небом на огромным пространствах и призрачных мусороперерабатывающих заводов, не предлагается.
- Ситуация с мусорной реформой в Новосибирской области ужасная. У нас катастрофически не хватает полигонов. Из 21 к 2023 году останется 9. Реформу запустили на федеральном уровне, а область не готова. И тариф у нас определяется, исходя не из экономических соображений, а из социальных возможностей населения, - прокомментировал Книжник "Курьер. Среда. Бердск".
Поэтому дальность перевозки мусора от населенных пунктов не влияет на то, сколько будут платить за вывоз отходов люди. Следовательно, нужно запретить размещать свалку под носом у Бердска и поселка Маяк Искитимского района, а найти другое место, пусть и подальше.
Тем более, что заявленные на сегодняшний день объемы нового полигона, как оказалось при простых расчетах, рассчитаны не на Бердск, Искитимский район и Академгородок, как записано в территориальной схеме обращения с отходами. А только на бердский мусор. Именно 49 тыс. тонн отходов в год вырабатывает 100-тысячный Бердск. Таким образом, Советскому району Новосибирска и Искитиму все равно придется искать место для захоронения мусора.
Жителей Бердска тоже крайне беспокоит мусорная тема. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", власть Новосибирской области разрешила разместить частную свалку на границе с Бердском. Владельцем земельного участка площадью 22 га на территории Искитимского района является крупнейший бердский бизнесмен Виктор Голубев.
Напомним, что первоначально планировали сваливать в районе бердского кладбища, дачных обществ и аэродрома «Бердск-Центральный» 200 тыс. тонн в год мусора, потом сократили до 120 тыс. А когда инициаторы строительства полигона выяснили, что с таким объемом не входят в санитарно-защитную зону, уменьшили аппетиты почти втрое — до 49 тыс. тонн.
При этом в новой терсхеме не существует городской искитимской свалки, а также линевской. Куда будут возить свой мусор эти крупные населенные пункты, если имеющийся бердский полигон, который обладает еще достаточным ресурсом, а новый по документальным объемам не вместит все. Ведь, Искитимский район с Искитимом вместе вырабатывают за год свыше 121 тыс. тонн отходов. Или все-таки впихнут сверх нормативов на новый полигон ТКО под Бердском?
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", депутат Госдумы от КПРФ Вера Ганзя тоже выступала против мусорной свалки под Бердском. По ее мнению, "хозяин города" хочет на этом погреть руки, не беспокоясь об интересах горожан. Она пообещала помочь бердчанам, требующим запретить частный полигон ТКО.
А правительство Новосибирской области, недовольное работой регоператора по обращению с отходами "Экология-Новосибирск" подготовило проект расторжения договора.