"Хозяин города хочет денег": Запретить частную мусорную свалку под Бердском пообещала депутат Госдумы Вера Ганзя. Смотрите видео

Депутат Госдумы Вера Ганзя 25 августа побывала в Бердске. На встрече с избирателями в ДК «Родина» она высказалась о самых злободневных вопросах бердской повестки. И в первую очередь, это размещение мусорной свалки у границ Бердска. Парламентарий поддержала горожан, протестующих против нового полигона твердых коммунальных отходов, и рассказала, каким образом она может повлиять на то, чтобы помойка не появилась на территории Искитимского района в непосредственной близости от бердского жилья, бердского кладбища и бердского аэродрома.
Забегая вперед отметим, что именно аэродром «Бердск-Центральный» может стать единственным спасением от мусорной свалки, которую лоббирует крупнейший бердский бизнесмен Виктор Голубев. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» именно ему принадлежит земельный участок, отданный под полигон ТКО, который уже обозначен в территориальной схеме обращения с отходами, подписанной губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.
- Главная подоплека этой темы — деньги. Хочется сильно некоему господину поиметь деньги с мусорного полигона. Мусор сейчас — это клондайк, золотое дно. Кто на мусоре, тот имеет столько денег, что не снилось тем, кто занимается производством. Кто находится близко к финансовым потокам, пытаются прибрать мусорную тему строительством полигонов, а потом через концессии иметь деньги. Вот и ваш хозяин города, знаете о ком речь идет, хочет просто как и любой бизнесмен погреть руки на этой теме, - высказалась депутат Ганзя.
Она приехала на встречу с избирателями чуть раньше назначенного времени. Но мэр Бердска Евгений Шестернин попросил ее заехать к нему. Депутат Госдумы вместе с помощником встретилась с главой города. С ним, как призналась Вера Ганзя, в том числе обсуждали строительство мусорной свалки под Бердском. По ее словам, мэр заявил, что ждет результатов госэкспертизы о возможности размещения полигона в том месте. Кроме того, он рассказал, что ныне существующая бердская свалка через 5 лет выработает свой ресурс.
- Глава мне сказал, что документы отдали, экспертиза по мусору должна четко сказать, что будет, если построят полигон. Губернатор заявил: если только экспертиза скажет, что это действительно принесет вред, никакого полигона не будет. Это слова губернатора. Как будет на самом деле, я не знаю. Потому что вот документ (постановление о сооружении мусорной свалки на границе с Бердском — прим. ред.). Как это расценить? Но я хочу сказать, что вы правильно поднимаете эту тему, вопросы ставите правильные, - констатировала парламентарий.
Вера Ганзя пообещала со своей стороны сделать запросы губернатору — пусть объяснит свои слова. И тогда будет ясно. Ответ главы Новосибирской области она донесет до бердчан. По ее мнению, необходимо внимательно изучить удаленность будущей свалки от жилья, как она будет воздействовать на талые воды (а рядом река Раздельная, впадающая в Обское море — единственный источник питьевой воды для 1,5-миллионного Новосибирска).
- Будем ждать экспертизу. Но мы живем в России, и у меня есть некие опасения, что некто может прийти к главному инспектору и договориться. Такое тоже может быть. Не надо сбрасывать и это со счетов. Надо внимательно смотреть экспертизу и ставить вопрос, - добавила Ганзя.
Но с последним высказывание не согласились присутствовавшие на встрече действующий депутат горсовета Елена Белова и эколог Вячеслав Власов. Они убеждены, что запрещать мусорную свалку нужно сейчас и однозначно — без каких-либо снисхождений и вариантов. По их мнению, экспертиза на 100% будет положительная, а после этого уже никакая борьба не поможет. Как считает Белова, единственным спасением от строительства полигона ТКО для города может стат аэродром «Бердск-Центральный». И нужно бросить протестные силы в этом направлении. Подробности об этом — в ближайшее время.
«Курьер. Среда. Бердск» ранее сообщал, что Минпромторг РФ, которому передает Минобороны землю летного поля имеет перспективы на бердский аэродром как экспериментальную площадку и авиационно-техническую базу. В ответе на запрос Елены Беловой в прокуратуру (его переадресовали в правительство) сказано, что такие объекты как мусорный полигон не могут располагаться ближе 15 км от аэродрома.
Бердский депутат напомнила, что независимая экспертиза, которую проводили на народные деньги, сказала однозначное «нет свалке». Но выводы не будут иметь значения для государственных экспертов, поскольку делалась на объем мусора 120 тыс. кубометров в год. А позже губернатор Травников по настоянию ООО «Полигон» изменил цифру на 40 тыс.
- Независимая экспертиза сделана на другой объем работ, поэтому к новому проекту она никак не применима. Не надо обольщаться, - предупредила Елена Белова.
Провальная мусорная реформа
- На федеральном уровне тоже есть попытка решить эту проблему. Первая сдохла, провалилась — это увеличение оплаты за вывоз и утилизацию мусора. Мы все на своей шкуре почувствовали, что оплата выросла. Но что от этого? У вас появился мусорный завод? Нет. И денег нет. Вице-премьер Абрамченко с подачи Счетной палаты рассматривала вопрос о 25 мосоросжигательных заводах. Цена вопроса 1,3 трлн рублей! И должны они быть установлены в городах, где свыше 500 тыс. жителей. То есть Бердск сюда не попадает. Абрамченко сказала, что эти заводы будут не золотыми, а платиновыми. Где взять столько денег? - высказалась Вера Ганзя.
Поскольку мусорозаводы собираются строить в рамках государственно-частного партнерства, то предполагается, что часть средств вложит бизнес, часть - от производителей тары, которых обложили дополнительным налогом.
- А остальное — либо из бюджета, а это ваши деньги, либо из ваших карманов (в виде тарифа на вывоз мусора — прим. ред.). Мусорную реформу мы уже получили за ваш счет. И здесь грядет такая же революция. Сто лет она нам нужна, - была категорична парламентарий, подчеркнув, что выход нужно искать на Западе, «хотим мы этого или не хотим».
В западных странах, она отметила, проблема с мусором решена. А в России пока 90% мусора закапывают.
- Все это гниет, а потом все химикаты через реки, талые воды распространяются везде, попадают в водоемы. А там (в западных странах — прим. ред.) 60% мусора перерабатывается. И попробуйте пищевые отходы запихать вместе с картонной коробкой. Такой штраф огребете, что мало не покажется! И это оправдано. Но это дело большой перспективы. Нам здесь и сейчас нужно решить проблему мусорного полигона. Скажу вам откровенно, что изучив все «за» и «потив», взвесив все, понимаем, что мусор куда-то надо девать. Вот сдохнет ваш полигон, что тогда? Но я склоняюсь к тому, что новый полигон будет более вреден, чем полезен. И вы абсолютно правильно поднимаете этот вопрос.
Продолжение — в ближайшее время.