Число зараженных коронавирусом превысило 7 млн в России на 5 сентября

За прошедшие сутки на 5 сентября в России выявили 18 645 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число заразившихся с начала пандемии составило 7 012 599. Об этом сообщили в воскресенье в федеральном оперативном штабе.
Наибольшее количество новых заболевших зарегистрировали в Москве - 1542, 1 357 - в Санкт-Петербурге, 826 - в Московской области, 517 - в Свердловской области, 480 - в Ростовской области, 469 - в Воронежской области.
Сейчас продолжают лечиться от коронавирусной инфекции 554 668 россиян.
Зафиксировано 793 летальных исхода за сутки среди ковидных больных. Всего от инфекции скончались 187 200 пациентов.
Число вылечившихся от COVID-19 возросло за сутки на 15 256. С начала пандемии в стране выздоровел 6 270 731 человек.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в Новосибирской области за последние 24 часа выявили 173 новых случая заражения коронавирусом, скончались 9 пациентов с подтвержденным диагнозом.