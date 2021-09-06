17 856 новых зараженных COVID-19 выявили в России за сутки

За минувшие сутки в России возросла заболеваемость COVID-19. Как сообщает оперативный штаб, обнаружено свыше 17 856 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.
Из них 1 251 (7%) – обнаружено у контактных лиц без проявлений болезни. Наибольшее количество заболевших коронавирусом за сутки выявили в Москве (1463), Подмосковье (891), Санкт-Петербурге (690).
Также в России от коронавирусной инфекции выздоровели 14 276 человек. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 6 285 007 человек
Всего в стране нарастающим итогом выявлено 7 030 455 человек в 85 регионах.
Напомним, что первый в мире препарат "Ковид-глобулин" от коронавируса начал проходить клинические испытания.