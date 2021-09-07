Куда пропала украденная мужем-тираном 4-летняя дочка Насти Харьковской из Бердска. Новые подробности похищения

Уполномоченный по правам ребенка Новосибирской области Надежда Болтенко взяла на контроль ситуацию в семье Насти Харьковской из Бердска.
- Идет следствие, судебный процесс. Пока идет расследование, я не имею права разглашать все сведения. Мы контролируем ситуацию, всё отслеживаем. Пока другой информации дать не могу. Дети на сегодняшний день в безопасности. Несмотря на то, что есть ряд нюансов, и сама ситуация непростая. Ситуация с девочкой на контроле. Этим занимается отдел опеки и попечительства администрации Советского района. Мы находимся в ежедневном контакте, - заявила Болтенко в разговоре с «Курьер. Среда. Бердск» 7 сентября.
В настоящее время следственным управлением Следственного комитета РФ по Новосибирской области проводится проверка. Чтобы защитить себя и детей, женщина вынуждена скрывать местонахождение. Следователем производится опрос потерпевшей с целью установления полной картины произошедшего, выясняются причины и условия, способствовавшие происшествию. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Как ранее сообщал "Курьер. Среда. Бердск", вечером 31 августа примерно в 20:45 мужчина и его вооружённые приятели украли 4-летнюю дочку Насти. Это произошло во дворе дома на перекрестке улиц Лелюха и Комсомольской, 24. Мужчины избили молодую мать, они держали её, когда увозили девочку. Всё происходило на глазах у детей.
В пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили факт, но отметили, что материалы дела направлены в СК.
Напомним, что 30-летняя многодетная мать Настя Харьковская долгое время терпела издевательства мужа. С 2016 года Сергей Харьковский, по словам Насти, неоднократно наносил ей побои, а когда девушка пыталась сбежать, то останавливал и запугивал ее. У гражданки виднелись многочисленные синяки. Шрам, который красуется до сих пор на лбу Насти, появился не без участия Сергея. Также Сергей, по словам супруги, совершал и ряд других противодеяний. Летом 2021 года девушке с детьми удалось сбежать, но четырехгодовалая дочь осталась с Сергеем в Академгородке. Спустя несколько дней активной борьбы, матери удалось добиться, чтобы дочь жила с ней.
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