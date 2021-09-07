"Педофил следил за детьми": Новое видео из дома подозреваемого в убийстве двух 10-летних девочек опубликовал СК
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"Педофил следил за детьми": Новое видео из дома подозреваемого в убийстве двух 10-летних девочек опубликовал СК

8:28:429/7/2021
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Он не сопротивлялся при задержании. Сначала рассказывал, что купил девочкам семечек - они "хотели покормить голубей". Затем якобы пошел домой. Однако позже все же признался в убийстве и показал, где спрятал тела.

Пестерникова нашли в заброшенном доме на окраине города

СК опубликовал видео из дома подозреваемого в убийстве двух девочек в Киселевске, где обнаружили тела изнасилованных школьниц. На кадрах также запечатлен процесс сопровождения задержанного в кабинет следователя.

– Подозреваемый установлен. Им оказался ранее судимый 41-летний житель города Мыски. Он задержан, с мужчиной работает следователь, – сообщили в СК вечером 7 сентября.

Возбуждено уголовное дело по п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, малолетних). Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", Виктор Пестерников, недавно вышедший из колонии, сознался в изнасиловании и убийстве 10-летних детей..

Оказалось, что он уже отсидел 10 лет за педофилию, а освободившись, неоднократно нарушал условия административного надзора, а в колонии, где он отбывал наказание его характеризуют негативно.

Пестерникова нашли в заброшенном доме на окраине города. Он не сопротивлялся. Сначала рассказывал, что накануне вечером случайно встретил девочек возле продуктового магазина. Купил им семечек - они "хотели покормить голубей". Затем якобы пошел домой. Однако позже все же признался в убийстве и показал, где спрятал тела.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 6 сентября после уроков девочки пошли  гулять. Камера видеонаблюдения зафиксировала их втроем с мужчиной возле магазина.

После освобождения весной 2019-го Пестерников поселился в Мысках, а потом перебрался в Киселевск. Как вспоминают местные жители, его часто видели на детской площадке - он наблюдал за детьми. Но никого это не настораживало, поскольку люди не знали, что он сидел за сексуальное насилие над несовершеннолетним.

По подозрению в халатности должностных лиц органов профилактики, которые должны были контролировать бывшего заключенного, возбудили уголовное дело.

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