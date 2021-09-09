Какое антитело защищает от всех штаммов коронавируса, ответил врач Алексей Кайгородов
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Какое антитело защищает от всех штаммов коронавируса, ответил врач Алексей Кайгородов

10:08:249/9/2021,Валерия НипомнящаяФото: iskitim.nso.ru
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По его словам, после вакцинации антитела образуются более правильные, нежели после болезни.

Главврач Искитимской ЦГБ Алексей Кайгородов поделился мнением об универсально защищающем антителе
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Главврач ЦГБ Искитима Алексей Кайгародов рассказал редакции «Курьер. Среда. Бердск» о том, как появляются антитела после коронавируса и об исследованиях российских ученых касаемо этих антител.

Недавно появилась новость о том, что американские ученые обнаружили антитело, которое защищает от всех штаммов коронавируса. Согласно исследованию, антитела сохраняются после перенесенного COVID-19 в течение семи месяцев и могут даже повышаться. Антитело SARS2-38 может бороться с распространенными вариантами коронавируса — «альфа», «бета», «гамма», «дельта», «каппа», «йота». Оно противостоит также редким мутациям. При этом оно может работать даже при низкой концентрации.

Мы спросили мнение Алексея Алексеевича на этот счет.

- Я не слышал ничего про этих ученых. Может это вообще ложная информация. Антитела образуются после болезни или в ответ на вакцинацию. И они работают, от вакцины любого типа. В большей или меньшей степени. После прививки антитела образуются более правильные, нежели после болезни. Напоминаю, что после заболевания нужно вакцинироваться через полгода, не позже. Не дожидаясь обнуления антител. Сейчас вирус уже сильно изменился, поэтому надо иметь вакцинный иммунитет.

Сейчас наши ученые в "Векторе" и подразделениях Роспотребнадзора изучают уровень и характер антител у привитых людей и у людей, которые переболели. У тех и других мы берем кровь и отправляем туда по их указаниям. Это делается, чтобы определить уровень иммунизации людей после вакцинации по стране. Результаты этого исследования очень масштабные, - отметил главврач ЦГБ в беседе с "Курьер. Среда. Бердск" 8 сентября.

По его словам, от разных вакцин образуется разный уровень антител. Также он зависит от возраста и состояния организма. Кроме того, антител вообще может не образоваться. А также есть люди, которые вообще могут не заразиться коронавирусом, добавил Кайгародов.

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