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Запрет списания с карт путинских выплат за долги готовят закрепить законом в Госдуме

8:42:329/10/2021Фото: Pixabay
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По мнению парламентариев, средства направлялись именно «на помощь людям, а не кредитным организациям, которые не являлись самыми пострадавшими в период пандемии».

Единовременные выплаты не могут быть списаны со счета

Списание средств в счет погашения задолженности по потребительскому кредиту будет невозможным после принятия нового закона. По предложению Сергея Неверова данная инициатива может быть принята в числе первых у нового состава Государственной думы РФ.

По словам парламентария, несмотря на уже принятые законы, в которых говорится о запрете списания пенсий, алиментов, компенсаций за причинение вреда здоровью, социальных выплат и пособий и закон о защите минимального гарантированного дохода граждан от списаний за долги, единовременные социальные выплаты «выпали» из‑под действия этих норм, и с них были списаны средства для некоторых кредитных организаций.

- Мы предложили дополнить законодательство запретом на списание в рамках исполнительного производства или автоматического погашения кредитов единовременных выплат, которые вводятся актами правительства или указами президента как в пользу банковских кредитов, так и в рамках исполнительного производства, если только сам гражданин не решит направить эти деньги на исполнение своих долговых обязательств, — сказал Сергей Неверов.

По словам первого заместителя руководителя фракции Андрея Исаева, данная задача «крайне важная и актуальная».

- В прошлом году президент установил выплаты для семей с детьми, и на нас тут же посыпались жалобы о том, что эти выплаты по 10 тысяч рублей списываются кредитными организациями, — рассказал он.

По словам депутата, средства направлялись именно «на помощь людям, а не кредитным организациям, которые не являлись самыми пострадавшими в период пандемии», сообщается на сайте Госдумы РФ.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в Искитиме у матери судебные приставы списали за долги 10 тыс. рублей, перечисленные на подготовку ребенка к школе. При этом кредит был погашен 15 лет назад.

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