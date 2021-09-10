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Вопиющее видео: Мэр угрозами заставляет голосовать за кандидата от "Единой России": Иначе денег поселку не даст

9:40:419/10/2021Фото: beloyarka.com
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Главу городского округа пожурили в региональной администрации. Но информация уже долетела до ЦИК и Генпрокуратуры.

Андрей Горбов - глава Белоярского городского округа

В резиденции свердловского губернатора Евгения Куйвашева была проведена работа по разъяснению главе Белоярского ГО Андрею Горбову его действий, вызвавших справедливое возмущение местных жителей.

В Сеть попало видео, где Горбов активно агитирует за кандидата от «Единой России» на выборах в местную думу, угрожая в случае непослушания оставить без средств. Об этом URA.RU сообщил источник в региональной власти.

Видео, о котором идет речь, предположительно, было записано 8 сентября. На нем Горбов общается с местном храме с жителями поселка Совхозный, который входит в состав Белоярского ГО, и призывает проголосовать за кандидата-"единоросса".

- Пройдет Нина Русских (кандидат от „Справедливой России“ — прим. URA.RU) — даю слово, я как глава сюда ни копейки не вложу, — грозится Горбов.

После того, как стало известно о данной агитации, региональные эсеры пожаловались Куйвашеву, главе ЦИК Элле Памфиловой и генпрокурору РФ Игорю Краснову.

- Горбову сделано предупреждение от аппарата губернатора. Такая реакция <со стороны областных властей> типична. Косяк Горбова не в том, что он это сказал, а в том, что это стало достоянием общественности, — объяснил собеседник, уточнив, что более жесткие санкции могут быть применены к Горбову лишь после окончания выборов — в зависимости от результата ЕР. Чем закончится инцидент с Горбовым будет известно позже.

Ранее стало известно, что питерским студентам готовы заплатить по 15 тыс. рублей за "карусели" с бюллетенями в пользу "Единой России".

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 17-19 сентября 2021 года пройдут выборы в Государственную думу РФ. В эти же дни жители Бердска будут избирать новый состав местного депутатского корпуса.

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