Вопиющее видео: Мэр угрозами заставляет голосовать за кандидата от "Единой России": Иначе денег поселку не даст

В резиденции свердловского губернатора Евгения Куйвашева была проведена работа по разъяснению главе Белоярского ГО Андрею Горбову его действий, вызвавших справедливое возмущение местных жителей.
В Сеть попало видео, где Горбов активно агитирует за кандидата от «Единой России» на выборах в местную думу, угрожая в случае непослушания оставить без средств. Об этом URA.RU сообщил источник в региональной власти.
Видео, о котором идет речь, предположительно, было записано 8 сентября. На нем Горбов общается с местном храме с жителями поселка Совхозный, который входит в состав Белоярского ГО, и призывает проголосовать за кандидата-"единоросса".
- Пройдет Нина Русских (кандидат от „Справедливой России“ — прим. URA.RU) — даю слово, я как глава сюда ни копейки не вложу, — грозится Горбов.
После того, как стало известно о данной агитации, региональные эсеры пожаловались Куйвашеву, главе ЦИК Элле Памфиловой и генпрокурору РФ Игорю Краснову.
- Горбову сделано предупреждение от аппарата губернатора. Такая реакция <со стороны областных властей> типична. Косяк Горбова не в том, что он это сказал, а в том, что это стало достоянием общественности, — объяснил собеседник, уточнив, что более жесткие санкции могут быть применены к Горбову лишь после окончания выборов — в зависимости от результата ЕР. Чем закончится инцидент с Горбовым будет известно позже.
Ранее стало известно, что питерским студентам готовы заплатить по 15 тыс. рублей за "карусели" с бюллетенями в пользу "Единой России".
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 17-19 сентября 2021 года пройдут выборы в Государственную думу РФ. В эти же дни жители Бердска будут избирать новый состав местного депутатского корпуса.