После смертельного отравления арбузом в больницу попали еще 5 соседей погибших. Смотрите видео

Еще трое человек в Москве госпитализированы из дома, где от отравления арбузом умерли два человека. Отмечается, что в всех симптомы отравления, в настоящее время жильцов доставили в инфекционную больницу.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", накануне в доме на ул. Совхозной в результате отравления арбузом умерли пенсионерка и ее 15-летняя внучка. 38-летняя мать подростка находится в больнице - сначала ее состояние стабилизировалось, но потом резко ухудшилось.
Арбуз был куплен в супермаркете "Магнит" в том же доме, где проживали погибшие и пострадавшие. В торговой сети, где мог быть куплен отравленный фрукт, проводится проверка.
Позже с аналогичными симптомами отравления в больницу попала еще 26-летняя женщина, однако арбуз она не ела. А также отравились девочки в возрасте 12 и 17 лет.
Кроме того, еще в больницы были доставлены две жительницы других домов на Совхозной — женщины 55 и 62 лет. У всех госпитализированных наблюдаются признаки отравления.
Одна из женщин также два дня назад приобрела арбуз в "Пятерочке". Утром в субботу у нее проявились симптомы отравления.
Всего за два дня с Совхозной улицы в больницу были доставлены девять человек с признаками отравления, передают "Известия".
Напомним, СК возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека»).
В торговой сети "Магнит" начали внутреннее расследование. Магазин опечатан. С продажи сняли 300 арбузов.
Управление Роспотребнадзора по Москве открыло электронную горячую линию для покупателей «Магнита».