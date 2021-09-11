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Фекальные воды затопили улицу на въезде в Бердск: Коллектор забило тряпкам некое швейное производство

2:53:169/11/2021,Анастасия СолодковаФото: Курьер. Среда. Бердск
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Крупная коммунальная авария произошла на пересечении улиц Первомайской и Вокзальной. Ждут подмоги из Новосибирска. Каналопромывочная машина бердского КБУ не справляется с засором трубы диаметром 800 мм.

Владимир Захаров
На перекрестке улиц Первомайская и Вокзальная произошла авария, рассказал вице-мэр Бердска Владимир Захаров

В субботу около полудня на перекрестке улиц Первомайской и Вокзальной в Бердске произошла авария на канализационном коллекторе. ЧП случилось на северном въезде в Бердск.

Мэр Евгений Шестернин поручил своему заместителю по строительству и городскому хозяйству Владимиру Захарову взять оперативное решение проблемы на личный контроль, сообщили 11 сентября в пресс-центре бердской мэрии.

-Магистральный коллектор диаметром 800 мм встал на подпор. Аварийная бригада КБУ выехала на место и начала промывать трубу каналопромывочной машиной. К сожалению, попытки были неудачными, так как мощность муниципальной машины оказалась недостаточной. Аварийная бригада продолжает промывать коллектор. Параллельно вышли на новосибирскую компанию, в которой есть мощная каналопромывочная техника. Она после заправки водой приедет на место аварии в Бердск. Приблизительное время прибытия 15.00, - рассказал Захаров.

По его оценке, на устранение подпора новосибирцам понадобиться около получаса.

Как уточнил "Курьер. Среда. Бердск" вице-мэр, ситуация неприятная и серьезная, но отключать воду в квартирах горожан не имеет смысла.

- По коллектору идут стоки, которые вырабатывает весь Бердск. Труба забилась из-за какого-то швейного производства. В июне при подпоре достали тряпки. Сейчас ситуация похожая. Нашей каналопромычной машины не хватает. Вызвали на помощь из ООО "ГидроНСК". Отключать водоснабжение не стали, так как горячая вода дает только 25% общего объема стоков. Пока из системы сойдет вода, пройдет 6 часов, - прокомментировал "Курьер. Среда. Бердск" Захаров.

По его словам, причина коммунальной аварии заключается не в старости трубы, а в том, что кто-то сбрасывает в канализацию несвойственный мусор. Будут искать, кто засоряет канализационный коллектор, чтобы предъявить претензии и наказать. Сейчас сточные воды разлились по ул. Вокзальной в районе бывшего бердского поста ГИБДД.

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