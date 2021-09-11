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Каковы шансы заразиться коронавирусом из общественных туалетов? Новейшее исследование дало ответ

9:39:269/11/2021Фото: pxhere.com
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Хотя пандемия смыла планы большинства людей в унитаз, это новое исследование, проведенное профессором Сотирисом Вардулакисом, изучило реальные последствия использования общественных туалетов за последние 18 месяцев.

общественный туалет
Нет никаких доказательств воздушно-капельной передачи инфекционных заболеваний, таких как COVID-19, в общественных туалетах
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Команда исследователей из Австралийского национального университета выявила, что нет никаких доказательств воздушно-капельной передачи инфекционных заболеваний, таких как COVID-19, в общественных туалетах.

В то время как предыдущие исследования представляли общественные туалеты как потенциальный риск передачи COVID-19 из-за вероятности плохой вентиляции, переполненности и смыва туалетов, которые переносят вирус в воздух, Австралийский национальный университет отклонил более ранние исследования без «доказательств» того, что общественные туалеты увеличивают риск, пишет express.co.uk.

Хотя пандемия смыла планы большинства людей в унитаз, это новое исследование, проведенное профессором Сотирисом Вардулакисом, изучило реальные последствия использования общественных туалетов за последние 18 месяцев и пришло к выводу, что нет никаких достоверных свидетельств, указывающих на передачу патогенов воздушно-капельным путем в общественных местах. туалеты.

В рецензируемом исследовании, опубликованном в Science of Total Environment, было изучено 38 исследований из 13 округов, опубликованных с 2000 по 2020 год, с целью изучения риска передачи вирусов и бактерий в общественных туалетах.

Исследователи исследовали несколько возможных путей передачи в общественных туалетах, включая ингаляцию, контакт с поверхностью и фекально-оральный.

Они действительно обнаружили некоторый риск образования аэрозолей при смывании туалета и использовании систем сушки рук в общественных туалетах, но вероятность передачи была сочтена низкой при условии соблюдения надлежащей гигиены рук и ванной комнаты.

Отдельное исследование, проведенное Колледжем инженерии и информатики Атлантического университета Флориды, также показало, что «помимо мельчайших аэрозолей, сравнительно более крупные аэрозоли представляют опасность в плохо вентилируемых помещениях, даже если они испытывают более сильное гравитационное осаждение».

«Они часто подвергаются быстрому испарению в окружающей среде, и в результате этого уменьшается размер и масса или, в конечном итоге, образуются ядра капель, что может позволить микробам оставаться во взвешенном состоянии в течение нескольких часов», - говорится в исследовании.

Однако профессор Вардулакис подчеркнул, что нет никаких доказательств того, что общественные туалеты напрямую влияют на передачу COVID-19, и люди не должны бояться их использовать в случае необходимости, но меры предосторожности могут помочь.

«Мы понимаем, что люди обеспокоены использованием общественных туалетов во время пандемии», - сказал профессор Вардулакис в заявлении в четверг.

«Но если вы минимизируете время, проводимое в ванной, тщательно вымойте и высушите руки, не пользуйтесь мобильным телефоном, не ешьте и не пейте, тогда риск использования туалета останется низким», - сказал Вардулакис.

Органы здравоохранения по всей Австралии использовали исследования по надзору за сточными водами в качестве ориентира для определения того, где вирус может циркулировать незамеченным, а результаты исследования транслируются по всему миру.

В исследовании отмечается, что пациенты с COVID-19 с симптомами или без них, похоже, выделяют вирус через фекалии, что делает его потенциальным источником передачи.

Хотя частицы, переносимые по воздуху, в настоящее время широко считаются известным путем передачи COVID-19, Вардулакис сказал, что в исследованиях, опубликованных в течение первого года пандемии, нет доказательств того, что это происходит в общественных туалетах.

Вардулакис сказал на пресс-конференции на этой неделе: «Есть ряд причин, по которым риск в общественных туалетах низкий - люди не проводят много времени в ванных комнатах и ​​не общаются с другими.

«Важно отметить, что аэрозоли, которые вы можете вдохнуть при смывании унитаза, поступают из ваших собственных отходов жизнедеятельности человека. Риск перекрестного заражения не очень высок».

Образцы окружающей среды из туалетов в больничных палатах COVID-19 в Англии, Сингапуре, Китае и Италии выявили присутствие Sars-CoV-2.

Однако Вардулакис указал, что заражение отличается от передачи.

В исследовании содержится ряд рекомендаций по снижению риска заражения и передачи инфекции в общественных туалетах.

Некоторые из этих предложений включают использование электрических дверей или входов без дверей, закрытие крышки унитаза перед смывом и бесконтактные кнопки смыва.

Сокращение использования осушителей воздуха также является достаточным способом снизить риск передачи инфекции, и вместо этого, используя бумажные полотенца, которые выбрасывают после использования, снижается риск перекрестного заражения.

Предыдущие исследования также показали, что COVID-19 вряд ли распространится через общественные поверхности, однако регулярная дезинфекция рук по-прежнему рекомендуется.

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