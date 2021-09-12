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Пассажир неожиданно бросился с ножом на контролеров и сидевших в автобусе: Ребенок тяжело ранен

11:21:469/12/2021Фото: PxHere
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Пассажир сомалийского происхождения на просьбу показать билет достал нож. Итальянская полиция не исключает экстремизм.

Во время поездки в автобусе были ранены пять человек в Италии

В итальянском Римини произошло задержание мужчины, который ранил ножом пять человек. Об этом стало известно из сообщения агентства ANSA.

Как сообщают в ИА, происшествие произошло во время поездки в автобусе. Контролеры попросили 26-летнего пассажира сомалийского происхождения показать билет, на что он достал нож и нанес удары по проверяющим в область шеи и груди.

После он стал выбегать из автобуса и по дороге наносить удары по пассажирам, трое были ранены, в числе пострадавших женщина и ребенок. Известно, что несовершеннолетний находится в тяжелом состоянии в больнице.

Через час после инцидента злоумышленника задержали, не исключается, что он действовал из экстремистских побуждений.

Ранее "Курьер. Среда. Бердск" сообщал, что в Новосибирске молодой человек неожиданно нанес ножом ранение в шею пожилому пассажиру автобуса.

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