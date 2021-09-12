Пассажир неожиданно бросился с ножом на контролеров и сидевших в автобусе: Ребенок тяжело ранен

В итальянском Римини произошло задержание мужчины, который ранил ножом пять человек. Об этом стало известно из сообщения агентства ANSA.
Как сообщают в ИА, происшествие произошло во время поездки в автобусе. Контролеры попросили 26-летнего пассажира сомалийского происхождения показать билет, на что он достал нож и нанес удары по проверяющим в область шеи и груди.
После он стал выбегать из автобуса и по дороге наносить удары по пассажирам, трое были ранены, в числе пострадавших женщина и ребенок. Известно, что несовершеннолетний находится в тяжелом состоянии в больнице.
Через час после инцидента злоумышленника задержали, не исключается, что он действовал из экстремистских побуждений.
Ранее "Курьер. Среда. Бердск" сообщал, что в Новосибирске молодой человек неожиданно нанес ножом ранение в шею пожилому пассажиру автобуса.